Налоговая нагрузка на несырьевую экономику России достигла 15-летнего максимума 28.07.2026, 20:21

Кремль доедает кубышки с деньгами.

Несколько волн повышения налогов для наполнения рекордного с советских времен военного бюджета довели налоговую нагрузку на бизнес и население в России до невиданных прежде уровней.

В первом квартале 2026 года ненефтегазовые доходы консолидированного бюджета (федеральный, региональные и местные бюджеты) достигли 31,6% ВВП, подсчитал экономист Кирилл Родионов на основе данных Минфина и Росстата, передает The Moscow Times.

Уровень налоговых изъятий из секторов экономики, не связанных с сырьевой трубой, достиг рекорда как минимум за последние 15 лет, следует из расчетов Родионова. В денежном выражении государство забрало у бизнеса и граждан 15,8 трлн рублей — или каждый третий рубль из квартального ВВП размером 49,9 трлн рублей.

Главные драйверы повышения налоговой нагрузки — это налог на прибыль (его базовую ставку подняли с 20 до 25% в 2025 году) и НДС, который в этом году увеличили до 22% — максимума для России с начала 2000-х годов. В результате Россия вошла в топ стран мира по размеру этого налога, уступая лишь нескольким государствам ЕС. Изъятия из экономики через НДС достигли 8,1% ВВП (против 6,7% ВВП в 2024 году), а через налог на прибыль — 4,8% (против 4%), подсчитал Родионов.

Кремль быстро доедает «все кубышки с деньгами, до которых он может дотянуться», описывает ситуацию старший научный сотрудник European Council on Foreign Relations Агат Демараис: деньги нужны на оплату военных расходов, которые по сравнению с довоенным 2021-м годом выросли вчетверо и «съедают» каждый третий рубль в федеральной казне. Сначала российские власти «потрошили» бизнес, в том числе через прямой отъем активов на $50 млрд, а теперь переключились на население, отмечает Демарайс: в добавок к повышению НДС, который из своих карманов оплачивают потребители, c прошлого года введена дифференцированная шкала НДФЛ.

«Помимо повышения налогов есть и план по повышению собираемости налогов. ФНС активно взялась и за малых, и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, предполагала большую прозрачность, то есть все больше данных для государства», — отмечает научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.

Однако повышение налогов душит экономику. А экономика, которая снижается и сокращается, платить больше налогов не может, подчеркивает Прокопенко. В прошлом году Минфин рассчитывал получить от налоговой реформы 3,6 трлн рублей, а в результате недобрал 3 триллиона. В этом, несмотря на повышение НДС, дефицит бюджета уже к концу июня достиг почти 6 трлн рублей и вдвое превысил годовой план.

Не исключено, что растущая «дыра» в бюджете вынудит правительство снова поднять НДС, считает Родионов. Занимать на долговом рынке Минфину трудно из-за высоких процентных ставок, но и поддерживать текущий уровень расходов бюджета без повышения налогов будет сложно, указывает эксперт.

По данным Bloomberg, траты на войну в этом году могут на 4-5 трлн рублей превысить изначальные планы. Чтобы наполнить военный бюджет, Минфин готовит секвестр гражданских расходов, говорили источники агентства.

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