Лукашенко о мигрантах из Узбекистана: Их зарплата — это третий вопрос

Лукашенко о мигрантах из Узбекистана: Их зарплата — это третий вопрос5
- 28.07.2026, 20:53
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Диктатор снова заявил, что договорился с Узбекистаном об обмене продукции на трудовых мигрантов.
Тему прибывших в Беларусь трудовых мигрантов из Узбекистана затронул 28 июля на встрече с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
«В том числе и по узбекам. Потому что к тебе они прежде всего прилетели. Помни одно: молоко и мясо — это прежде всего. Людей не хватает — пожалуйста. Их зарплата — это третий вопрос», — заявил Лукашенко, заслушивая доклад Рогожника.
Узурпатор подчеркнул, что узбекская сторона «просила продукцию».
«Мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что как без инвестиций? Без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса и молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое. Не только в Витебской области. У нас же в Могилевской, Гомельской и Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно», — сказал Лукашенко.
На встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым 9 июля Лукашенко предложил узбекским трудовым мигрантам приезжать в Беларусь с семьями. В тот же день стороны заключили межправительственное соглашение об «организованном наборе и трудоустройстве» граждан Узбекистана для «осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси».
13 июля в Беларусь прибыло несколько сотен жителей Андижанской области Узбекистана, которых трудоустроили в Витебской области. На следующий день пресс-служба Лукашенко анонсировала приезд в этот регион 5 тыс. работников из этой страны.
15 июля некоторые работники через социальные сети высказали недовольство условиями жизни и зарплатой.