Лукашенко о мигрантах из Узбекистана: Их зарплата — это третий вопрос 5 28.07.2026, 20:53

2,508

Диктатор снова заявил, что договорился с Узбекистаном об обмене продукции на трудовых мигрантов.

Тему прибывших в Беларусь трудовых мигрантов из Узбекистана затронул 28 июля на встрече с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

«В том числе и по узбекам. Потому что к тебе они прежде всего прилетели. Помни одно: молоко и мясо — это прежде всего. Людей не хватает — пожалуйста. Их зарплата — это третий вопрос», — заявил Лукашенко, заслушивая доклад Рогожника.

Узурпатор подчеркнул, что узбекская сторона «просила продукцию».

«Мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что как без инвестиций? Без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса и молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое. Не только в Витебской области. У нас же в Могилевской, Гомельской и Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно», — сказал Лукашенко.

На встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым 9 июля Лукашенко предложил узбекским трудовым мигрантам приезжать в Беларусь с семьями. В тот же день стороны заключили межправительственное соглашение об «организованном наборе и трудоустройстве» граждан Узбекистана для «осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси».

13 июля в Беларусь прибыло несколько сотен жителей Андижанской области Узбекистана, которых трудоустроили в Витебской области. На следующий день пресс-служба Лукашенко анонсировала приезд в этот регион 5 тыс. работников из этой страны.

15 июля некоторые работники через социальные сети высказали недовольство условиями жизни и зарплатой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com