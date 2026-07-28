Капитализация Apple впервые в истории превысила $5 трлн

Капитализация Apple впервые в истории превысила $5 трлн1
- 28.07.2026, 21:16
Компания занимает первое место в списке самых дорогих компаний на бирже.
Акции Apple (AAPL), производителя iPhone и других гаджетов, подорожали во вторник, 28 июля, на 1,8%. На пике цена бумаг достигла отметки $342,89, в результате чего рыночная капитализация компании впервые превысила $5 трлн. Но затем цена акций несколько снизилась.
Apple стала второй компанией, рыночная стоимость которой превысила $5 трлн. Первой была Nvidia. Ее капитализация по итогам торгов 14 мая достигла рекордного значения $5,7 трлн, но с тех пор ее стоимость снизилась примерно на $1 трлн.
Apple занимает сейчас первое место по капитализации среди публичных компаний мира. Топ-5 самых дорогих публичных компаний, по данным на 28 июля, выглядит так:
Apple — $4,94 трлн;
Nvidia — $4,71 трлн;
Alphabet — $3,99 трлн;
Microsoft — $2,93 трлн;
Amazon — $2,47 трлн.