Капитализация Apple впервые в истории превысила $5 трлн 1 28.07.2026, 21:16

Компания занимает первое место в списке самых дорогих компаний на бирже.

Акции Apple (AAPL), производителя iPhone и других гаджетов, подорожали во вторник, 28 июля, на 1,8%. На пике цена бумаг достигла отметки $342,89, в результате чего рыночная капитализация компании впервые превысила $5 трлн. Но затем цена акций несколько снизилась.

Apple стала второй компанией, рыночная стоимость которой превысила $5 трлн. Первой была Nvidia. Ее капитализация по итогам торгов 14 мая достигла рекордного значения $5,7 трлн, но с тех пор ее стоимость снизилась примерно на $1 трлн.

Apple занимает сейчас первое место по капитализации среди публичных компаний мира. Топ-5 самых дорогих публичных компаний, по данным на 28 июля, выглядит так:

Apple — $4,94 трлн;

Nvidia — $4,71 трлн;

Alphabet — $3,99 трлн;

Microsoft — $2,93 трлн;

Amazon — $2,47 трлн.

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