В Беларуси обновили школьную программу по информатике 28.07.2026, 21:50

Добавили ИИ.

С 1 сентября 2026 года в шестом-девятом классах вводится обновленная программа по информатике, сообщили в Минобразования Беларуси.

Главное новшество, отличающее эту версию от предыдущей, – интеграция искусственного интеллекта в учебный процесс.

«Учебная программа рассчитана на 139 академических часов, по одному часу в неделю для каждого класса. Она охватывает шесть содержательных линий: информация и информационные процессы, аппаратное и программное обеспечение компьютеров, основы алгоритмизации и программирования, компьютерные информационные технологии, коммуникационные технологии, а также компьютерное информационное моделирование», – рассказали БелТА в пресс-службе ведомства.

В обновленной программе сделали акцент на практику. Стоит задача формировать у учащихся функциональную грамотность: умение применять цифровые навыки в реальной жизни через решение задач по математике, физике, биологии и географии.

«Это способствует формированию межпредметных компетенций», – подчеркнули в Минобре.

Так, в восьмом классе школьники будут учиться составлять запросы к ИИ, проверять достоверность информации, обрабатывать тексты, аудио, видео.

В девятом – начнут применять ИИ в моделировании. Учащиеся будут осознанно взаимодействовать с цифровыми инструментами и критически анализировать результаты.

Не упустили в программе и кибербезопасность. Школьники будут изучать темы по защите персональных данных, распознаванию мошеннических схем и дипфейков, сетевому этикету, ответственному использованию ИИ и соблюдению авторских прав.

В итоге учащиеся научатся анализировать информацию, работать с облачными сервисами, создавать мультимедийный контент и получат навык алгоритмического мышления.

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