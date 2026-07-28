В Беларуси обновили школьную программу по информатике
- 28.07.2026, 21:50
Добавили ИИ.
С 1 сентября 2026 года в шестом-девятом классах вводится обновленная программа по информатике, сообщили в Минобразования Беларуси.
Главное новшество, отличающее эту версию от предыдущей, – интеграция искусственного интеллекта в учебный процесс.
«Учебная программа рассчитана на 139 академических часов, по одному часу в неделю для каждого класса. Она охватывает шесть содержательных линий: информация и информационные процессы, аппаратное и программное обеспечение компьютеров, основы алгоритмизации и программирования, компьютерные информационные технологии, коммуникационные технологии, а также компьютерное информационное моделирование», – рассказали БелТА в пресс-службе ведомства.
В обновленной программе сделали акцент на практику. Стоит задача формировать у учащихся функциональную грамотность: умение применять цифровые навыки в реальной жизни через решение задач по математике, физике, биологии и географии.
«Это способствует формированию межпредметных компетенций», – подчеркнули в Минобре.
Так, в восьмом классе школьники будут учиться составлять запросы к ИИ, проверять достоверность информации, обрабатывать тексты, аудио, видео.
В девятом – начнут применять ИИ в моделировании. Учащиеся будут осознанно взаимодействовать с цифровыми инструментами и критически анализировать результаты.
Не упустили в программе и кибербезопасность. Школьники будут изучать темы по защите персональных данных, распознаванию мошеннических схем и дипфейков, сетевому этикету, ответственному использованию ИИ и соблюдению авторских прав.
В итоге учащиеся научатся анализировать информацию, работать с облачными сервисами, создавать мультимедийный контент и получат навык алгоритмического мышления.