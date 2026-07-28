В Минске заметили ухоженный японский автомобиль из 80-х

В Минске заметили ухоженный японский автомобиль из 80-х2
- 28.07.2026, 22:25
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Фотофакт.
Большинство старых и редких автомобилей скорее соответствует музейным экспонатам — смотреть можно, трогать и ездить нельзя. Правда, всё же есть водители, которые бережно заботятся о своих машинах и активно ездят на них по городу. Один из таких раритетов в столице зафиксировал пользователь Threads Сергей, заметило издание Blizko.by.
На парковке в спальном районе мужчина увидел редкое классическое купе Mazda 929 (кузов HB, 1984—1987 годов выпуска). Автомобиль является ярким представителем японского автопрома 1980‑х годов.
Машина давно снята с производства, однако ее всё ещё можно найти через перекупщиков и объявления о продаже с рук. Стоимость подержанной Mazda 929 в Беларуси составляет около 6 тысяч белорусских рублей (эквивалент примерно 1,8—2 тысячи долларов). Точная цена зависит от состояния кузова, года выпуска и комплектации.