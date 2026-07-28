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Дроны парализовали зерновой экспорт РФ сразу на трех терминалах на Черном море

  • 28.07.2026, 22:54
Дроны парализовали зерновой экспорт РФ сразу на трех терминалах на Черном море

На этом фоне экспорт российской пшеницы в июле упал до минимума с 2017 года.

Три глубоководных зерновых терминала на Черном море частично или полностью остановили приемку зерна из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

В частности, приемку зерна, доставляемого автотранспортом, остановили Новороссийский КСК, Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и ЗТКТ в Тамани.

Агентство отмечает, что зерновые порты в Азовском море остановились около двух недель назад – после того, как российские власти ввели ограничения на проход судов через Керченский пролив.

С 22 июля власти РФ запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов, и число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты РФ, резко снизилось. "Риски выросли, смелых и безрассудных все меньше", – сказал один ‌из источников Reuters.

На этом фоне, отмечает агентство, экспорт российской пшеницы в июле упал до минимума с 2017 года. Это на треть ниже, чем в том же месяце годом ранее, и вдвое меньше среднего показателя для июля за последние пять лет.

По словам источников Reuters, власти РФ обсуждают возможность перенаправить зерно в балтийские порты, которые пока принимают его без ограничений, а также на Каспий.

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