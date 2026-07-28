Буданов рассказал о результатах переговоров Зеленского и Трампа

Буданов рассказал о результатах переговоров Зеленского и Трампа3
- 28.07.2026, 22:38
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Руководитель Офиса президента Украины назал разговор «содержательным».
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина и США договорились интенсифицировать переговоры о завершении российской агрессии против Украины «на всех уровнях». Об этом он написал в Telegram по итогам встречи двух делегаций в Белом доме 28 июля, которая состоялась под руководством глав государств Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
«Провели содержательный разговор относительно дипломатических и связанных с безопасностью шагов, необходимых для приближения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами имеем четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого завершения войны. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – отметил Буданов.
Встреча между Зеленским и Трампом состоялась сегодня в Белом доме. Глава украинского государства по итогам встречи заявил, что обсуждал с президентом США «лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь».