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Буданов рассказал о результатах переговоров Зеленского и Трампа

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  • 28.07.2026, 22:38
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Буданов рассказал о результатах переговоров Зеленского и Трампа
Фото: ТСН

Руководитель Офиса президента Украины назал разговор «содержательным».

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина и США договорились интенсифицировать переговоры о завершении российской агрессии против Украины «на всех уровнях». Об этом он написал в Telegram по итогам встречи двух делегаций в Белом доме 28 июля, которая состоялась под руководством глав государств Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Провели содержательный разговор относительно дипломатических и связанных с безопасностью шагов, необходимых для приближения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами имеем четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого завершения войны. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – отметил Буданов.

Встреча между Зеленским и Трампом состоялась сегодня в Белом доме. Глава украинского государства по итогам встречи заявил, что обсуждал с президентом США «лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь».

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