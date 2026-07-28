закрыть
28 июля 2026, вторник, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стали известны новые подробности о ДТП в Батуми с гибелью белорусских туристов

  • 28.07.2026, 23:31
Стали известны новые подробности о ДТП в Батуми с гибелью белорусских туристов

Водитель был пьян.

Водитель, по вине которого произошло смертельное ДТП в центре Батуми и погибли белорусские туристы, был пьян. Об этом пишет телеграм-канал «Новости Батуми».

По данным двух независимых источников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В МВД телеграм-каналу также подтвердили, что виновник ДТП не имел водительских прав.

«По предварительной информации, перед аварией полиция преследовала один из автомобилей. Водитель двигался на высокой скорости и пытался скрыться, после чего произошло столкновение», — пишет телеграм-канал.

Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Напомним, ДТП произошло 25 июля. Как сообщалось, в результате столкновения с легковушкой микроавтобус, в котором находились туристы из Беларуси, перевернулся, а легковой автомобиль врезался в стену здания Батумского художественного университета. Как подтвердили в белорусском МИД, погибли двое туристов: женщина 1983 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Еще 12 человек с травмами средней и легкой степеней тяжести были доставлены в больницы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров