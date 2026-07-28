Стали известны новые подробности о ДТП в Батуми с гибелью белорусских туристов 28.07.2026, 23:31

Водитель был пьян.

Водитель, по вине которого произошло смертельное ДТП в центре Батуми и погибли белорусские туристы, был пьян. Об этом пишет телеграм-канал «Новости Батуми».

По данным двух независимых источников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В МВД телеграм-каналу также подтвердили, что виновник ДТП не имел водительских прав.

«По предварительной информации, перед аварией полиция преследовала один из автомобилей. Водитель двигался на высокой скорости и пытался скрыться, после чего произошло столкновение», — пишет телеграм-канал.

Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Напомним, ДТП произошло 25 июля. Как сообщалось, в результате столкновения с легковушкой микроавтобус, в котором находились туристы из Беларуси, перевернулся, а легковой автомобиль врезался в стену здания Батумского художественного университета. Как подтвердили в белорусском МИД, погибли двое туристов: женщина 1983 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Еще 12 человек с травмами средней и легкой степеней тяжести были доставлены в больницы.

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