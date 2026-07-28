Стали известны новые подробности о ДТП в Батуми с гибелью белорусских туристов
- 28.07.2026, 23:31
Водитель был пьян.
Водитель, по вине которого произошло смертельное ДТП в центре Батуми и погибли белорусские туристы, был пьян. Об этом пишет телеграм-канал «Новости Батуми».
По данным двух независимых источников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В МВД телеграм-каналу также подтвердили, что виновник ДТП не имел водительских прав.
«По предварительной информации, перед аварией полиция преследовала один из автомобилей. Водитель двигался на высокой скорости и пытался скрыться, после чего произошло столкновение», — пишет телеграм-канал.
Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Напомним, ДТП произошло 25 июля. Как сообщалось, в результате столкновения с легковушкой микроавтобус, в котором находились туристы из Беларуси, перевернулся, а легковой автомобиль врезался в стену здания Батумского художественного университета. Как подтвердили в белорусском МИД, погибли двое туристов: женщина 1983 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Еще 12 человек с травмами средней и легкой степеней тяжести были доставлены в больницы.