закрыть
28 июля 2026, вторник, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сочи из-за украинских обстрелов прекратили заходить круизные лайнеры

  • 28.07.2026, 23:49
В Сочи из-за украинских обстрелов прекратили заходить круизные лайнеры

Посадка и высадка пассажиров ближайших круизов будут осуществляться в турецкой Анталье.

Круизный лайнер Astoria Grande прекратил заходы в Сочи после того, как российские морские власти предупредили о небезопасности плавания в восточной части Черного моря из-за угрозы атак. Как сообщила пресс-служба Astoria Grande, посадка и высадка пассажиров ближайших круизов будут осуществляться не в Сочи, а в турецкой Анталье. Оттуда пассажиров за счет компании доставят в Сочи либо в другой доступный для авиасообщения российский город.

Пассажирам также обещают компенсировать документально подтвержденные расходы, связанные с изменением маршрута, предоставить бортовой депозит и организовать трансфер между аэропортом и морским портом Антальи. Те, кто не сможет отправиться в круиз по обновленной программе, смогут перенести поездку на другие даты или вернуть полную стоимость билетов.

Решение судоходной компании последовало за предупреждением Минобороны России, которое признало пребывание в российской акватории Чёрного моря небезопасным из-за угрозы атак украинских воздушных и морских беспилотников. Предупреждение распространяется на всю исключительную экономическую зону России в Чёрном море, включая район Новороссийска — крупнейшего экспортного порта страны.

Перед этим Вооруженные силы Украины развернули кампанию по уничтожению российских судов «теневого флота» в акваториях Азовского и Черного морей. Согласно данным украинского командования, в ходе операции «МоЛоЧКа» чуть более чем за две недели были поражены около 200 российских плавсредств, включая танкеры.

Россия, в свою очередь, продолжает наносить удары по украинским портам Одесса и Черноморск. По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, это вынудило судовладельцев временно прекратить заходы судов для вывоза украинской сельхозпродукции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров