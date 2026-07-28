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Зеленский в США встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot

  • 28.07.2026, 22:13
Зеленский в США встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot
Фото: charter97.org

Президент Украины сообщил подробности.

Украинский президент встретился в США с командой оборонной компании Lockheed Martin.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

«Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin - одного из сильнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot», - отметил глава государства.

Президент рассказал, что обсудил с Lockheed Martin еще большее развитие сотрудничества с Украиной – в частности, совместное производство и обмен технологиями.

«Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизнь. Говорили о наших общих возможностях в отношении Patriot'ов и других систем», - сообщил Зеленский.

Он добавил, что команды компании и Украины уже работают над конкретными решениями, которые позволят «быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности в защите жизней».

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