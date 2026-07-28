Зеленский в США встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot
- 28.07.2026, 22:13
Президент Украины сообщил подробности.
Украинский президент встретился в США с командой оборонной компании Lockheed Martin.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
«Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin - одного из сильнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot», - отметил глава государства.
Президент рассказал, что обсудил с Lockheed Martin еще большее развитие сотрудничества с Украиной – в частности, совместное производство и обмен технологиями.
«Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизнь. Говорили о наших общих возможностях в отношении Patriot'ов и других систем», - сообщил Зеленский.
Он добавил, что команды компании и Украины уже работают над конкретными решениями, которые позволят «быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности в защите жизней».