Украина потеряла истребитель F-16
- 29.07.2026, 23:29
Пилот успел катапультироваться.
29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей противника. Пилоту удалось катапультироваться.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
По заявлению Воздушных сил, связь с истребителем была потеряна 29 июля 2026 года. Пилот выполнял боевую задачу – перехват воздушных целей противника.
«По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться», - отметили в Воздушных силах.
По информации военных, пилот находится в полной безопасности. Его эвакуировали и доставили в лечебное учреждение для обследования и диагностики.
В воздушных силах сообщили, что на месте падения работают эксперты и правоохранители. Жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксирован.
Причины инцидента устанавливаются.