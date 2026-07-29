Украина потеряла истребитель F-16 29.07.2026, 23:29

Пилот успел катапультироваться.

29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей противника. Пилоту удалось катапультироваться.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По заявлению Воздушных сил, связь с истребителем была потеряна 29 июля 2026 года. Пилот выполнял боевую задачу – перехват воздушных целей противника.

«По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться», - отметили в Воздушных силах.

По информации военных, пилот находится в полной безопасности. Его эвакуировали и доставили в лечебное учреждение для обследования и диагностики.

В воздушных силах сообщили, что на месте падения работают эксперты и правоохранители. Жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксирован.

Причины инцидента устанавливаются.

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