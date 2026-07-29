Пакистанская компания ищет почти 100 человек для работы в Беларуси

Пакистанская компания ищет почти 100 человек для работы в Беларуси1
- 29.07.2026, 22:26
Пакистанцам обещает зарплату в диапазоне 1.500—3.000 белорусских рублей.
Компания Mahad International Consultants, базирующаяся в провинции Пенджаб (город Равалпинди), с 21 июля ищет 96 человек для работы в Беларуси. Это следует из актуальной информации на сайте правительственного Бюро эмиграции и трудоустройства за рубежом Пакистана, пишет «Позірк».
Компания обещает трудоустройство в Минске и зарплату в диапазоне 1.500—3.000 белорусских рублей. Речь идет в основном о строительных специальностях.
Предлагается 30 вакансий сварщиков, по 20 — штукатуров и бетонщиков-арматурщиков, по 10 — сантехников и электриков, 6 — механиков по ремонту дизельной техники.