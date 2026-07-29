закрыть
29 июля 2026, среда, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пакистанская компания ищет почти 100 человек для работы в Беларуси

1
  • 29.07.2026, 22:26
Пакистанская компания ищет почти 100 человек для работы в Беларуси
Иллюстративное фото: Etienne Girardet / unsplash.com

Пакистанцам обещает зарплату в диапазоне 1.500—3.000 белорусских рублей.

Компания Mahad International Consultants, базирующаяся в провинции Пенджаб (город Равалпинди), с 21 июля ищет 96 человек для работы в Беларуси. Это следует из актуальной информации на сайте правительственного Бюро эмиграции и трудоустройства за рубежом Пакистана, пишет «Позірк».

Компания обещает трудоустройство в Минске и зарплату в диапазоне 1.500—3.000 белорусских рублей. Речь идет в основном о строительных специальностях.

Предлагается 30 вакансий сварщиков, по 20 — штукатуров и бетонщиков-арматурщиков, по 10 — сантехников и электриков, 6 — механиков по ремонту дизельной техники.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко
Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт