«Где эта параллельная Беларусь?»3
- 29.07.2026, 16:32
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Рельная жизнь не соответствует официальной статистике.
Пользователь Threads zarkovskiipavel сравнил свою зарплату с цифрами, которые озвучивает Белстат.
«Читаешь новости: «Средняя зарплата в Минске снова выросла и составила...», - пишет он. - Смотришь в свой расчетный листок. Смотришь на цены в магазине. Кто эти секретные люди, которые поднимают нам всю статистику? Где эта параллельная Беларусь, в которой средняя зарплата растет быстрее, чем цены на коммунальные услуги и сыр?»
Подписчики объяснили ему, откуда берутся цифры, которые озвучивает официальная пропаганда. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:
— На подышать хватает, но на этом все. Приходится брать вторую и третью работу.
— Смотри, я получаю 1000, мой руководитель - 9000. В среднем мы получаем 5000.
— Надо просто смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату. Ее правда Белстат всего два раза в год считает. Так вот, медианная начисленная зарплата в Минске в мае составила всего 2822,1 рубля. Это значит, что 50% людей получают больше этой суммы, и такие же 50% - меньше.
— А вы читали про хоккеистов минского Динамо, которые заключают контракт с окладом в миллион долларов в год или около того? Ну вот вам и средняя зарплата вырисовывается.
— Уже тысячу раз про это думал. Есть две разные Беларуси, похоже. И они не пересекаются.
— Это поздний СССР, тогда тоже так было, кончится тем же, только крови будет побольше.
— А цены растут.
— Это спецучреждение. Блефстат называется.