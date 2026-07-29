«Просто нет денег» 29.07.2026, 17:26

Минчане возмущены вырубкой деревьев на проспекте Независимости.

Многие жители столица обратили внимание на то, что главный проспект остался без зеленых насаждений. Власти ссылаются на то, что деревья погибают из—за вредных выбросов и обещают заменить из растениями в кадках.

Пользовательница Threads tretilana спросила у минчан, как они относятся к такому решению.

«Проспект Независимости теперь надолго, а может и навсегда остается без деревьев, — пишет она. — Что думаете по этому поводу? Как на ваш взгляд было лучше?»

Большинство пользователей осудили решение городских властей и назвали примеры других мегаполисов, в которых улицы утопают в зелени, несмотря на более оживленное движение. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Невозможно без слез смотреть, во что превращается некогда зеленый Минск.

— Что тут обсуждать? Ужас. Пару лет назад была в Ташкенте. Какой он зеленый, какие красивые огромные деревья и их так много! А Минск все каменнее и каменнее с каждым годом. Жила в ОАЭ, считай, в пустыне, там по максимуму озеленяют всё. Капельный полив к каждому кустику. А у нас, имея все, природные условия, вырубают.

— Надгробные плиты какие-то. Уже заложили бы плиткой вровень со всем тротуаром.

— Во всем мире в городах растут и деревья, и кусты, и зимы разные, и места посадок тоже такие же. Нормально работать надо. Изучать тему, довозить землю, защищать корни, использовать мраморную крошку, а не реагенты, делать клумбы выше уровня тротуара на 60-80 см, подводить капельный полив, сажать агрессивно сильные деревья. Улицы стали просто уродскими. Пустыня.

— Просто Беларусь — бедная страна. Нет денег на взрослые деревья, нет денег на нормальный дизайн, нет денег на более современные машины с меньшими выхлопами, нет денег на более щадящие средства борьбы с гололедом, нет денег на защиту растений. Просто нет денег.

— Бездушный камень сделает свое дело.

— Это нужно для лучшего обзора на камерах.

— Жизни нет. Ужасно жаль, что город настолько беден, что не в состоянии поддерживать красоту и экологию. Но вот на бесконечную замену бордюров, переукладку плитки бюджет регулярный.

— Лучше б я этого не видела.

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