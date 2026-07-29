В Швеции осудили экс-консультанта за попытку шпионажа в пользу России

В Швеции осудили экс-консультанта за попытку шпионажа в пользу России1
- 29.07.2026, 17:52
Вместо тюрьмы его отправили на принудительное психиатрическое лечение.
Суд Стокгольма признал виновным 34-летнего бывшего IT-консультанта вооруженных сил Швеции, обвиняемого в попытке передать секретную информацию российским спецслужбам. Вместо тюремного срока мужчину направили на принудительное психиатрическое лечение, поскольку экспертиза установила у него тяжелое психическое расстройство, пишет The Copenhagen Post (перевод — сайт Charter97.org).
По данным следствия, осенью 2025 года обвиняемый отправился в Москву, где заранее установил контакты с представителями ФСБ и ГРУ. Как утверждает прокуратура, в обмен на секретные документы он рассчитывал получить «защиту и гражданство Российской Федерации».
Следователи также заявили, что для подготовки обращения к российским спецслужбам мужчина использовал нейросеть Claude. Документ носил название «Прошение о предоставлении военной защиты через канал ГРУ» («Petition for Military Protection via GRU Pathway»).
Осужденный родился в Швеции в семье выходцев из Ирана и работал IT-консультантом в вооруженных силах страны с 2018 по 2022 год. После увольнения он основал собственную компанию, специализирующуюся на кибербезопасности. Сам обвиняемый отвергает все предъявленные обвинения.
Дело рассматривается на фоне усиления внимания Швеции к вопросам национальной безопасности после вступления страны в НАТО в 2024 году. Кроме того, Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) параллельно расследует возможную причастность мужчины к сговору с целью совершения убийства. При этом российские спецслужбы, как подчеркивают шведские власти, рассматриваются как «главная угроза» национальной безопасности страны.