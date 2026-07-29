FT: США и Франция помогли Украине найти слабые места ПВО России для ударов дронами 29.07.2026, 18:38

Западные разведданные помогли сделать дальнобойные удары более эффективными.

Украинские дроны все более эффективно поражают критические объекты в России. Это стало возможным благодаря новой тактике и поддержке западных партнеров.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, если раньше главной целью были масштабные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, то теперь украинские силы сконцентрируются на поражении важнейших компонентов, без которых предприятия не могут полноценно работать. Такой подход должен не только нанести вред, но и максимально усложнить и удорожить восстановление объектов для России.

Собеседники FT среди украинских военных, операторов беспилотников и энергетических специалистов рассказали, что каждая операция тщательно планируется. Перед вылетом операторы получают рекомендации от инженеров по наиболее уязвимым узлов предприятий, а также имеют запасные цели на случай, если основной объект будет недоступен из-за работы ПВО или других обстоятельств.

По словам операторов, все чаще беспилотники повторно атакуют уже поврежденные объекты еще до завершения ремонта. Это не позволяет российским предприятиям быстро возобновить производство.

Важную роль в кампании, как отмечают украинские чиновники, сыграли разведданные США и Франции. Они позволили составить карту расположения российских систем противовоздушной обороны и определить маршруты, по которым беспилотники могут обойти ПВО и достичь целей вглубь России.

Кроме того, западные разведданные помогли усовершенствовать процесс выбора целей. Как пояснил глава Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Андрей Загороднюк, украинские штабные планировщики создали детальную карту российской энергетической сети. Это позволило определить узлы, повреждение которых может привести к масштабным перебоям в работе системы, а также оборудование, которое труднее всего заменить.

Командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что кампания также опирается на систематическое уничтожение российских средств ПВО, радиолокации и радиоэлектронной борьбы, открывающей коридоры для ударных дронов.

По его словам, главной целью ударов остается разрушение источников финансирования войны России и ослабление ее военно-промышленного комплекса.

«Цель четкая: уничтожить источники, финансирующие войну Путина, и военно-промышленный комплекс, поставляющий оружие оккупационной армии», - заявил Бровди.

Он также подчеркнул, что украинские подразделения не намерены снижать интенсивность дальнобойных ударов по территории России.

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