Молодежь Индии нанесла первый серьезный удар по власти Моди 29.07.2026, 17:59

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Это крупнейшей молодежная волна протестов более чем за десять лет.

Индия столкнулась с крупнейшей молодежной волной протестов более чем за десять лет. Поводом стал очередной скандал с национальным экзаменом для поступления в медицинские вузы, который пришлось отменить после утечки заданий и назначить повторную сдачу для миллионов абитуриентов, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Недовольство быстро вышло далеко за рамки образовательной реформы. Катализатором стало заявление председателя Верховного суда Сурьи Канта, назвавшего безработную молодежь «тараканами». В ответ индийский студент из Бостона Абхиджит Дипке создал сатирическую «Партию тараканов», которая всего за несколько недель собрала около 20 миллионов подписчиков в Instagram.

В конце июня к движению присоединились известный общественный деятель Сонам Вангчук и студенческие лидеры, начавшие голодовку с требованием отправить в отставку министра образования. После 21 дня протеста полиция силой разогнала лагерь, что лишь усилило общественное возмущение. Спустя несколько дней министр покинул свой пост.

«Протесты отражают гораздо более глубокий кризис», — считают эксперты. Около 40% индийцев с высшим образованием младше 25 лет не могут найти работу, а система образования все чаще становится объектом критики. «Экономический рост Индии не смог обеспечить молодежь рабочими местами и благополучием», — пишет TIME.

Правительство попыталось подавить протесты привычными методами — применением силы, слезоточивого газа и отключением интернета. Однако на этот раз, как пишут авторы, молодые индийцы сумели сформировать новую политическую повестку, основанную на требованиях подотчетности власти, а не на прежних идеологических лозунгах. Несмотря на последовавшие аресты и давление на активистов, эксперты считают, что протестное движение уже изменило политический ландшафт страны.

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