Пашинян: Евразийский экономический союз парализован и не работает 2 29.07.2026, 18:03

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Никол Пашинян

Премьер Армении предрек Путину «конец ЕАЭС» из-за торговой войны с Ереваном.

Российские запреты на импорт армянской продукции рискуют обернуться крахом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. «Проблема не в Армении, а в ЕАЭС, потому что на самом деле получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, я предсказываю, что это станет началом конца ЕАЭС», — отметил Пашинян (цитата по «Арменпресс»).

Он сообщил, что дал понять президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре 27 июля, что продолжит курс на поиск других партнеров. «Армения имеет законное право формировать для себя альтернативы… Мы проложили этот путь и будем следовать ему», — заверил Пашинян, подчеркнув, что эпоха, когда у страны не было выбора, «закончилась». Премьер также назвал неправовыми ограничения на поставки армянских товаров в Россию и призвал Путина «принять меры». В свою очередь тот вновь настаивал на проведении в Армении референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Пашинян сказал, что этот вопрос станет актуальным только после того, как республика официально подаст заявку на членство в ЕС.

Россия начала последовательно запрещать импорт продукции из Армении с конца мая. За последние два месяца были ограничены поставки цветов, свежих томатов, огурцов, баклажанов, картофеля, зелени, клубники, вишни, винограда, груш, айвы, сухофруктов, живой рыбы, молочной продукции, минеральной воды и алкоголя. Также под запрет попал транзит всего перечисленного через территорию России в страны ЕАЭС.

Первые ограничения появились перед парламентскими выборами в Армении, которые прошли 7 июня. После победы партии Пашиняна их число резко выросло. Премьер республики называл запрет на ввоз армянских продуктов в Россию политизированным. Впоследствии Ереван перенаправил часть товаров на другие рынки, в том числе в Европу.

Одновременно ЕС выделил Армении 34 млн евро экстренной помощи и пообещал увеличить поддержку до 50 млн евро для «укрепления экономической устойчивости» и переориентации экспорта. Также блок намерен освободить от пошлин почти 80% армянских товаров.

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