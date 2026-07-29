Белорусы о россиянах: Такого хамства давно не встречали 29.07.2026, 17:55

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Чего ждать от мигрантов из России?

Белорусы обеспокоены увеличением количества жителей соседней страны, которые едут к нам. Пользовательница Threads epifancefa спросила у подписчиков, не пожалеем ли мы о таком наплыве мигрантов в будущем.

«Все больше россиян рассматривают Беларусь для переезда, — пишет она. — Для страны это плюс, или через несколько лет мы пожалеем?

Большинство пользователей ответили, что уже сегодня ощущаются последствия приезда россиян, а в будущем их станет еще больше. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Это минус и жалеем вот уже.

— Их план известен — выжить беларусов, заселить россиянами, уже дали им право голосовать в Беларуси, а далее последует «референдум», что Беларусь — это Россия. Лукавый сдал страну, продал с крепостными.

— Это минус, и люди здравомыслящие и дальновидные это понимают. Приедут не только «хорошенькие», хотя о наглом и нахальном поведении хорошеньких мы тоже знаем. Но приедут и те, кто убивал и насиловал в соседней стране женщин и детей, освобожденные зеки тоже приедут. Вот потом те, кто сейчас пишут, что «рады видеть всех», будут плакать над возросшей преступностью и писать «не понимаем, как так случилось в нашей Беларуси».

— Не дай Бог! Хамы и моральные уроды.

— Придут защищать русское население. «Исконно русские земли», потому что там русские. Украинцы в курсе.

— Потом кто-то окажется лишним и внезапно, чужим. Вопрос — кто?

— Родители были недавно в Питере, такого хамства давно не встречали, а теперь представьте сколько таких особей будет в РБ, вот и думайте.

— Еще как пожалеем. Они ведут себя прилично только там где могут получить.

— Да, конечно приезжайте, будете собирать тракторы вместо пакистанцев и узбеков. Место всем хватит.

— Уже сейчас ощущается, что плюсов нет.

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