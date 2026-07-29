«Белагропромбанк» снял у белоруски 1260 рублей без предупреждения 8 29.07.2026, 18:07

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Она воспользовалась банкоматом другого банка.

Пользовательница Threads @alessika7 обнаружила , что за снятие 40 тысяч рублей у нее со счета списали еще 1260.

«Сняла деньги с карточки «Белагропромбанка» в банкомате «Белинвестбанка», который ближе к дому. Раньше всегда так делала и никакой комиссии банк не брал. Сегодня в приложении обнаружила, что списано за снятие 1260 белорусских рублей!

Позвонила 136, оказывается мой «Белагропромбанк», клиентом которого являюсь много лет, без предупреждения ввел такую бешеную комиссию. Как я должна была это узнать, в какой момент? Чувствую себя обманутой».

Наличные деньги понадобились для покупки новой машины.

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