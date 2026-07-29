закрыть
29 июля 2026, среда, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кароль Навроцкий встретился с Гарри Каспаровым

  • 29.07.2026, 19:00
Кароль Навроцкий встретился с Гарри Каспаровым
Кароль Навроцкий и Гарри Каспаров
Фото: Mikołaj Bujak/KPRP

Встреча прошла в Президентском дворце в Варшаве.

Президент Польши Кароль Навроцкий сегодня встретился в Президентском дворце в Варшаве с одним из самых известных российских продемократических деятелей Гарри Каспаровым

«На протяжении многих лет он последовательно выступает против режима Владимира Путина, из-за чего был вынужден покинуть Россию, — сообщила канцелярия президента Польши.

«Каспаров уже более десяти лет предупреждает Запад об империалистических амбициях Кремля. На протяжении многих лет он подчеркивает угрозу российской агрессии для Польши и стран Балтии. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину он неоднократно заявлял, что Польша играет ключевую роль в укреплении безопасности Европы», — отмечается в сообщении.

Гарри Каспаров считается одним из величайших шахматистов в истории. В 1985 году, в возрасте 22 лет, он победил Анатолия Карпова и стал самым молодым на тот момент чемпионом мира. Титул сильнейшего шахматиста планеты он удерживал до 2000 года.

На протяжении многих лет он также занимал первое место в мировом рейтинге. Профессиональную шахматную карьеру Каспаров завершил в 2005 году, после чего занялся политической деятельностью и защитой прав человека.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко
Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт