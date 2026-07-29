Кароль Навроцкий встретился с Гарри Каспаровым 29.07.2026, 19:00

Кароль Навроцкий и Гарри Каспаров

Фото: Mikołaj Bujak/KPRP

Встреча прошла в Президентском дворце в Варшаве.

Президент Польши Кароль Навроцкий сегодня встретился в Президентском дворце в Варшаве с одним из самых известных российских продемократических деятелей Гарри Каспаровым

«На протяжении многих лет он последовательно выступает против режима Владимира Путина, из-за чего был вынужден покинуть Россию, — сообщила канцелярия президента Польши.

«Каспаров уже более десяти лет предупреждает Запад об империалистических амбициях Кремля. На протяжении многих лет он подчеркивает угрозу российской агрессии для Польши и стран Балтии. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину он неоднократно заявлял, что Польша играет ключевую роль в укреплении безопасности Европы», — отмечается в сообщении.

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się dziś w Pałacu Prezydenckim z Garrim Kasparowem – wybitnym arcymistrzem szachowym, mistrzem świata i jednym z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich działaczy prodemokratycznych. Od lat konsekwentnie sprzeciwia się reżimowi Władimira Putina,… pic.twitter.com/42gInkCfcG — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 29, 2026

Гарри Каспаров считается одним из величайших шахматистов в истории. В 1985 году, в возрасте 22 лет, он победил Анатолия Карпова и стал самым молодым на тот момент чемпионом мира. Титул сильнейшего шахматиста планеты он удерживал до 2000 года.

На протяжении многих лет он также занимал первое место в мировом рейтинге. Профессиональную шахматную карьеру Каспаров завершил в 2005 году, после чего занялся политической деятельностью и защитой прав человека.

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