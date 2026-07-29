Кароль Навроцкий встретился с Гарри Каспаровым
- 29.07.2026, 19:00
Встреча прошла в Президентском дворце в Варшаве.
Президент Польши Кароль Навроцкий сегодня встретился в Президентском дворце в Варшаве с одним из самых известных российских продемократических деятелей Гарри Каспаровым
«На протяжении многих лет он последовательно выступает против режима Владимира Путина, из-за чего был вынужден покинуть Россию, — сообщила канцелярия президента Польши.
«Каспаров уже более десяти лет предупреждает Запад об империалистических амбициях Кремля. На протяжении многих лет он подчеркивает угрозу российской агрессии для Польши и стран Балтии. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину он неоднократно заявлял, что Польша играет ключевую роль в укреплении безопасности Европы», — отмечается в сообщении.
Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się dziś w Pałacu Prezydenckim z Garrim Kasparowem – wybitnym arcymistrzem szachowym, mistrzem świata i jednym z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich działaczy prodemokratycznych. Od lat konsekwentnie sprzeciwia się reżimowi Władimira Putina,… pic.twitter.com/42gInkCfcG— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 29, 2026
Гарри Каспаров считается одним из величайших шахматистов в истории. В 1985 году, в возрасте 22 лет, он победил Анатолия Карпова и стал самым молодым на тот момент чемпионом мира. Титул сильнейшего шахматиста планеты он удерживал до 2000 года.
На протяжении многих лет он также занимал первое место в мировом рейтинге. Профессиональную шахматную карьеру Каспаров завершил в 2005 году, после чего занялся политической деятельностью и защитой прав человека.