Под Борисовом бабушка пошла войной на внука
- 29.07.2026, 19:15
Ей настолько не нравилась девушка внука, что она подожгла дом с парой.
В деревне Кимия Борисовского района в ночь на 28 июля могла произойти трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Об этом областное управление Следственного комитета сообщило госизданию «Мінская праўда».
В Кимии 79-летняя пенсионерка так невзлюбила девушку внука, что решилась на поджог — в ночь на 28 июля женщина разбила окно в доме, где находились парень и девушка, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро потушила огонь — трагедии удалось избежать.
Как сообщает издание, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного.
Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.