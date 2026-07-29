Под Борисовом бабушка пошла войной на внука 29.07.2026, 19:15

Ей настолько не нравилась девушка внука, что она подожгла дом с парой.

В деревне Кимия Борисовского района в ночь на 28 июля могла произойти трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Об этом областное управление Следственного комитета сообщило госизданию «Мінская праўда».

В Кимии 79-летняя пенсионерка так невзлюбила девушку внука, что решилась на поджог — в ночь на 28 июля женщина разбила окно в доме, где находились парень и девушка, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро потушила огонь — трагедии удалось избежать.

Как сообщает издание, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного.

Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

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