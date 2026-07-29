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«Как строить — никого, как ленточку перерезать — так очередь»

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  • 29.07.2026, 19:49
  • 1,182
«Как строить — никого, как ленточку перерезать — так очередь»

В Бресте чиновники с помпой открыли две спортивные площадки.

В Бресте с помпой и официальными речами 28 июля открыли две многофункциональные спортивные площадки. Они появились у гимназии № 3 и средней школы № 28.

Городские власти сообщили, что спортплощадки открыли в рамках республиканского проекта «Спорт для всех» при поддержке президентского спортивного клуба.

На мероприятия собрали школьников разных возрастов, которым раздали госфлаги и красно-зеленые шары. Чиновники торжественно перерезали ленточки.

Фото: t.me/brestgik
Фото: t.me/brestgik
Фото: t.me/brestgik

Эту помпезность стали активно обсуждать пользователи в соцсетях. Как пишет издание BG.Мedia, брестчане не спорили с тем, что новые спортивные площадки нужны. Люди отмечали, что масштаб церемонии несопоставим с объектами:

«Как строить — никого, как ленточку перерезать — так очередь».

«Когда этот совок уже канет в Лету. Ленточки, камеры, чинуши… Самим не стыдно открывать с ленточками то, что должно быть и так? Открытие, наверное, дороже самой площадки».

«Открывать обязаны те, кто ее строил, а не те, кто ничего не сделал».

«Странные, конечно, эти все открытия».

«Тоже мне событие. За 50 лет решили что-то сделать».

«Открытие площадки на уровне Дня Победы. Вот и дожили».

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