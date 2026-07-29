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Из ТЦ в центре Москвы началась эвакуация

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  • 29.07.2026, 20:05
  • 2,268
Из ТЦ в центре Москвы началась эвакуация

Здание угрожают взорвать.

В ТЦ «Павелецкая Плаза» в центре Москвы началась эвакуация, посетителей просят покинуть здание. Об этом сообщила администрация торгового центра.

«Уважаемые посетители, в ТЦ «Павелецкая Плаза» проходит эвакуация! Мы просим вас покинуть здание, следуя указаниям сотрудников администрации и охраны», — говорится в телеграм-канале ТЦ.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что поступил телефонный звонок об угрозе взрыва.

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