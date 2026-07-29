Греция начала массово отказывать россиянам в шенгенских визах 1 29.07.2026, 20:21

Доля отказов доходит до 50-70%.

По данным российских туроператоров, этим летом Греция стала чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз, а сроки рассмотрения заявлений увеличились, сообщает АТОР. По словам нескольких туроператоров, доля отказов по заявлениям их клиентов выросла до 2–2,5% против 0,1–0,4% годом ранее. При этом отдельные крупные игроки на греческом направлении сообщили, что на пике сезона доля отказов доходила до 50%. Один из собеседников издания утверждает, что среди самостоятельных туристов отрицательные решения получают до 70% заявителей.

В одной из туристических компаний рассказали, что число отказов резко выросло в последние недели. За один день туроператор получил сразу четыре отказа, в том числе заявительнице с полным пакетом документов, включая подтверждение владения недвижимостью в Москве и банковские документы. Особенно неожиданными стали отказы туристам с полностью оплаченными турами и подтвержденным размещением от принимающих компаний в Греции. Увеличились и сроки рассмотрения документов. Если раньше оформление визы занимало две–три недели, то теперь процесс может растянуться до полутора месяцев.

Коммерческий директор TEZ Россия Воскан Арзуманов заявил, что зависимости между отказами и визовой историей заявителей пока не прослеживается. По его словам, отрицательные решения получают как туристы, уже оформлявшие шенгенские визы, так и те, кто обращается за ними впервые. Он также предположил, что причиной ухудшения ситуации могла стать возросшая нагрузка на визовый центр и консульство. По данным туроператоров, консульство стало уделять больше внимания банковским выпискам, месту работы и категории выбранного отеля.

Согласно данным Еврокомиссии, в 2025 году Греция выдала гражданам России около 59 тыс. шенгенских виз, из которых 41,6% были многократными. Доля отказов составила 11,2% против среднего показателя по странам Шенгенской зоны в 6,4%.

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