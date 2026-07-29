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У берегов Египта дрон ударил по американскому плавучему хранилищу СПГ

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  • 29.07.2026, 21:10
  • 1,982
У берегов Египта дрон ударил по американскому плавучему хранилищу СПГ

Судно подверглось удару в порту Думьят.

Плавучее хранилище сжиженного природного газа под флагом Маршалловых Островов, принадлежащее американской компании, подверглось удару беспилотника в египетском порту Думьят, передает Reuters.

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, в судно попал как минимум один БПЛА. Информация о пострадавших и масштабах повреждений не приводится. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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