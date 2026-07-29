У берегов Египта дрон ударил по американскому плавучему хранилищу СПГ 2 29.07.2026, 21:10

1,982

Судно подверглось удару в порту Думьят.

Плавучее хранилище сжиженного природного газа под флагом Маршалловых Островов, принадлежащее американской компании, подверглось удару беспилотника в египетском порту Думьят, передает Reuters.

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, в судно попал как минимум один БПЛА. Информация о пострадавших и масштабах повреждений не приводится. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com