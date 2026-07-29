США ввели санкции против китайских компаний, связанных с Ираном 29.07.2026, 20:59

Под ограничения попали десять компаний и восемь судов.

США внесли в санкционный список по Ирану десять компаний и восемь судов, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Ограничения введены в рамках указа 13902, направленного против финансовой поддержки Ирана.

Под санкции попали компании, зарегистрированные преимущественно в Гонконге: Billion Nexus Int'l Co. Limited, Confident Apex Limited, Marinova Freight Limited, Nevada Spirit Company Limited, Qi Hang Ship Management Limited (также имеет офис в Шэньчжэне) и Vast Mighty Limited (также зарегистрирована на Маршалловых Островах). На Маршалловых Островах также зарегистрированы Branch Saying International Trading Co Ltd и Ocean Tranquility Limited. Кроме того, в список включены две иранские организации — Hormuzsafe Marine Services Authority и Persian Gulf Marine Insurance Company.

Одновременно санкции затронули восемь танкеров. Под ограничения попали суда под флагами Барбадоса (Breeze V, Natsumi и Yehope), Вануату (Cristal и Nireta), Мозамбика (Lily, также известное как Danya), Маршалловых Островов (Well Sail) и одно судно с неустановленным флагом (Al Salmi, ранее ходившее под флагом Панамы). Все они классифицируются как нефтяные танкеры.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, однако позднее обмен ударами возобновился. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО заявил, что перемирие завершилось, а затем сообщил, что Тегеран предложил продолжить переговоры. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) эту информацию опровергли.

После возобновления боевых действий Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства до прекращения американского военного присутствия в регионе. В ответ США сообщили об ударах по иранским системам ПВО и катерам КСИР, после чего обмен ударами продолжился.

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