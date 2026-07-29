ФРС США оставила ставку без изменений пятый раз подряд 29.07.2026, 21:26

Фото: usfunds.com

3,5–3,75% годовых.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания 28-29 июля сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Таким образом, ФРС оставила ставку без изменений в пятый раз подряд. Это второе по счету заседание после смены главы ФРС — с конца мая этот пост занимает Кевин Уорш.

На предыдущем заседании, прошедшем в июне, регулятор также сохранил ставку на уровне 3,5–3,75% годовых, но обновил макропрогнозы на ближайшие годы. При этом некоторые члены ФРС высказывались за то, что ставку в 2026 году необходимо поднять.

На заседаниях в январе, марте и апреле ставка ФРС также оставалась без изменений. До этого американский регулятор три раза подряд понижал ставку. В последний раз повышала ставку ФРС в июле 2023 года.

Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 15-16 сентября.

Итоговое решение регулятора совпало с ожиданиями экономистов, принявших участие в проводившемся с 17 по 21 июля опросе Reuters. Все 104 аналитика ожидали, что на заседании в июле ФРС оставит ставку без изменений в диапазоне 3,5–3,75%.

Аналитики Bank of America, которые ожидали, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании, отметили, что неожиданное повышение ставок могло бы нарушить сложившуюся практику, указали эксперты. По мнению Bank of America, ФРС никогда не повышает ставки внезапно. Начиная с 1994 года, ФРС никогда не повышала ставки, если вероятность такого решения оценивалась рынком (по фьючерсам на ставку) менее чем в 60%, сообщили эксперты.

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