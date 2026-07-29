Украинские воины перехватили российские «Шахеды» комплексом с ракетами AGM-114L
- 29.07.2026, 21:46
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Военнослужащие 208-й Херсонской зенитной ракетной бригады перехватили и уничтожили российские дроны-камикадзе типа «Шахед» во время одной из воздушных атак противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения вражеских воздушных целей украинские бойцы применили комплекс, в состав которого входят радиолокационная станция RPS-42 и управляемые ракеты AGM-114L.
На обнародованных кадрах запечатлен момент перехвата двух российских «Шахедов» в воздухе и их последующее уничтожение.