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Украинские воины перехватили российские «Шахеды» комплексом с ракетами AGM-114L

  • 29.07.2026, 21:46
Украинские воины перехватили российские «Шахеды» комплексом с ракетами AGM-114L

Видео.

Военнослужащие 208-й Херсонской зенитной ракетной бригады перехватили и уничтожили российские дроны-камикадзе типа «Шахед» во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения вражеских воздушных целей украинские бойцы применили комплекс, в состав которого входят радиолокационная станция RPS-42 и управляемые ракеты AGM-114L.

На обнародованных кадрах запечатлен момент перехвата двух российских «Шахедов» в воздухе и их последующее уничтожение.

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