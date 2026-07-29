Новый комплекс в США будет испытывать до шести гиперзвуковых аппаратов одновременно 29.07.2026, 22:07

Фото: Kratos Defense

Не по очереди, а одновременно.

Американская компания Kratos Defense & Security Solutions досрочно завершила строительство нового комплекса на юге штата Индиана. Его задача — ускорить испытания гиперзвукового оружия.

Объект получил название Indiana Payload Integration Facility (IPIF). Его стоимость составила 50 миллионов долларов. По замыслу, он должен стать одной из ключевых площадок, где создается самая современная ракетная техника страны.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Главная идея — параллельность. Раньше с экспериментальными аппаратами нередко работали по принципу конвейера: один проходил проверку — и только после этого приступали к следующему. Новый комплекс площадью около 6,3 тысячи квадратных метров позволяет одновременно собирать, испытывать и готовить к полету до шести опытных образцов.

Здесь инженеры будут выполнять полный цикл — от сложного производства и сборки до проверки систем — еще до того, как аппарат отправится на пусковую площадку. В компании рассчитывают, что это устранит «узкие места» и позволит проводить гиперзвуковые испытания чаще.

Этот проект — еще и значительная инвестиция в регион. Kratos обещает создать более сотни высокотехнологичных рабочих мест со средней зарплатой свыше 80 тысяч долларов в год. Набор инженеров, производственного персонала и технических специалистов уже идет.

Майк Джонс, вице-президент подразделения Kratos SRE, считает, что этот объект устраняет давний пробел. По его словам, это «национальный актив и критически важная инфраструктура, позволяющая быстро нарастить темпы гиперзвуковых испытаний в США».

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