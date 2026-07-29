В Италии мужчина построил «амфитеатр, который посещал Юлий Цезарь» 29.07.2026, 22:17

Фото: Google Maps

Он брал с туристов по €40 за посещение и убедил местные власти включить объект в туристические гиды.

Итальянский мошенник Франко Малоссо в течение 20 лет выдавал построенное собственноручно сооружение в Виченце за «старейший и самый большой амфитеатр мира». Он брал с туристов по €40 за посещение и убедил местные власти включить объект в туристические гиды. Об этом 27 июля сообщают итальянские СМИ.

По данным журналистов, в 2005 году после оползня Малоссо заявил, что открыл «морской амфитеатр Берико», который якобы датируется 393 годом нашей эры. Он рассказывал посетителям, что здесь бывал римский император Гай Юлий Цезарь с Клеопатрой, а Джульетта Капулетти жила по соседству в старой церкви. Сам он называл себя «филантропом, предпринимателем и дирижером», что помогло создать видимость легитимности. Местные власти даже добавили "достопримечательность" в мобильное приложение, финансируемое ЕС.

В 2016 году археологи, привлеченные карабинерами, доказали, что сооружение построено из современных материалов, в частности из стеклопластика, папье-маше, гипсовых блоков и статуй начала 2000-х годов. Спутниковые снимки показали, что Малоссо сначала выровнял холм, а затем собственноручно возвел «античное» сооружение. Историки также напомнили, что Цезарь жил за четыре столетия до даты, которую называл Малоссо, а трагедия английского драматурга Уильяма Шекспира связана с Вероной, а не с Виченцой.

Суд признал Малоссо виновным в незаконном строительстве, подделке объектов искусства и ведении работ без разрешения. Ему назначили два года и четыре месяца лишения свободы и штраф в размере €3 тыс. Муниципалитет Аркуньяно отдельно подал иск на €560 тыс. для компенсации убытков, сообщили СМИ.

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