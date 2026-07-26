День ВМФ РФ закончился позором 3 26.07.2026, 19:18

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Путин спрятался в здании адмиралтейства.

Помощник Путина Николай Патрушев заявил, что не видит смысла в дальнейшем проведении больших парадов на день ВМФ РФ. Их начали проводить в 2017 году по решению Владимира Путина, который объяснял это возрождением традиций.

«Я здесь [в Санкт-Петербурге], знаете, родился и всегда ходил на Неву и наблюдал за кораблями. У меня отец военный моряк, поэтому для меня это было интересно. Не нужно большое количество кораблей сюда гонять, на мой взгляд. Достаточно ограниченного количества. Надеюсь, что будет [парад кораблей в рамках дня ВМФ, но с ограниченным числом морской техники]», – заявил Патрушев. «Если мы будем заниматься парадами, это не очень правильно. Корабли должны решать военные задачи», – цитирует его «Агентство».

После решения о проведении первого парада ВМФ в 2017 году Путин говорил, что это «не бряцание оружия, а возрождение традиций»: «Мы приняли решение возродить главный военно-морской парад, который будет проходить скоро в Санкт-Петербурге. Уверяю вас, это не бряцание оружием, это восстановление, возрождение традиций, которым уже более 100 лет». В 2022 году Путин закрепил проведение Главного военно-морского парада и в Корабельном уставе ВМФ.

После начала войны в Украине Россия дважды проводила парад на День ВМФ в обычном формате. В 2024 году число участвующих в параде кораблей было серьезно урезано. А в 2025 году парад перестал проводиться вовсе.

В прошлом году Путин говорил, что День ВМФ «красивый» праздник. «Но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях - это правильно - мы отмечаем этот праздник в боевой рабочей обстановке, все на местах», – сказал президент.

В этом году, как и в прошлом, на день ВМФ Путин приехал в адмиралтейство, где его встретил почетный караул. После этого Путин вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, выступил перед ними и пообщался с награждёнными.

Поскольку в этом году Путин приехал в адмиралтейство на несколько часов позже, чем в прошлом, его программа в день ВМФ, вероятно, будет существенно скромнее, чем тогда.

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