Самой известной обезьяне в мире сегодня исполнился один год
- 26.07.2026, 20:04
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Как изменилась жизнь Панча.
Год назад японская макака Панч остался без матери и прижимался к плюшевому орангутану. Теперь его жизнь и состояние зоопарка изменились. Об этом сообщает «Хайтек».
В воскресенье Панчу исполняется год. Сотрудники зоопарка говорят, что он хорошо вырос, полностью здоров и всё реже вспоминает про плюшевого орангутана. Он общается с сородичами, возится с другими малышами и понемногу находит своё место в группе.
Ещё недавно всё было иначе. Мать отказалась от него, стая не принимала. Единственным утешением стала игрушка из IKEA. В феврале зоопарк города Итикава начал выкладывать ролики про Панча. Неуклюжие попытки влиться в стаю и кадры с плюшевым орангутаном в обнимку попали в социальные сети. Хештег #HangInTherePunch собрал фанатов по всему миру.
Зоопарк, который раньше принимал пару сотен посетителей в день, стал точкой притяжения. К первому дню рождения сотрудники выставили около 2500 открыток, пришедших из разных стран. Были и неприятные эпизоды. В мае в вольер проникли американские блогеры, позже кто-то светил в животных лазерной указкой.
Но главный итог известности — 58 млн иен пожертвований. На эти деньги полностью обновили систему кондиционирования. В зоопарке говорят, что популярность Панча улучшила условия для всей группы макак.
Теперь Панч проводит жаркие часы в тени и просыпается к вечеру. Местные поклонники приходят к нему регулярно. Одна из посетительниц сказала, что Панч очень упорный и никогда не сдаётся. Именно это в нём и подкупает.