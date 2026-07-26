Косули пришли в гости к жителям деревни в Светолгорском районе
- 26.07.2026, 20:47
Целое стадо.
В Светлогорском районе Гомельской области очевидцем необычного природного явления стали местные жители. Прямо на лугах, в непосредственной близости от человеческого жилья, паслось многочисленное стадо диких косуль, пишет NewGrodno.
На кадрах, которыми поделились специалисты БООР, видно, что компания у парнокопытных собралась внушительная — не менее 30 особей. Среди взрослых животных на зеленой траве спокойно резвятся и отдыхают маленькие детеныши. Животные щиплют траву и лежат на земле.
Специалисты Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) активно используют фотоловушки для мониторинга лесных обитателей. Такие камеры устанавливают возле так называемых солонцов — специальных мест, где животным оставляют соль. В объектив этих «скрытых камер» часто попадают не только привычные лоси, олени и те же косули, но и довольно редкие гости белорусских лесов, например, медведи. Этот метод позволяет вести точный подсчет популяции и изучать повадки зверей, не тревожа их лишним присутствием человека.