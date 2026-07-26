Под Молодечно перевозили около 2500 литров самогона

Под Молодечно перевозили около 2500 литров самогона3
- 26.07.2026, 21:15
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104 канистры перевозили в грузовике.
В Молодечненском районе правоохранители пресекли попытку перевозки крупной партии нелегального алкоголя. Обнаружить груз помогли сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, инспекторы ГАИ Молодечненского РОВД остановили грузовой автомобиль Mercedes, которым управлял 32-летний водитель.
Во время проверки кузова правоохранители обнаружили 104 полимерные канистры с самогоном. Как выяснилось, алкоголь принадлежал не водителю, а другому человеку.
По данным МВД, нелегальную продукцию изготовил 34-летний житель Молодечненского района, который занимался личным подсобным хозяйством. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона.
Общий объем обнаруженного спиртного составил около 2500 литров. Сейчас правоохранители проводят проверку, назначена экспертиза.