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Под Молодечно перевозили около 2500 литров самогона

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  • 26.07.2026, 21:15
  • 1,344
Под Молодечно перевозили около 2500 литров самогона

104 канистры перевозили в грузовике.

В Молодечненском районе правоохранители пресекли попытку перевозки крупной партии нелегального алкоголя. Обнаружить груз помогли сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, инспекторы ГАИ Молодечненского РОВД остановили грузовой автомобиль Mercedes, которым управлял 32-летний водитель.

Во время проверки кузова правоохранители обнаружили 104 полимерные канистры с самогоном. Как выяснилось, алкоголь принадлежал не водителю, а другому человеку.

По данным МВД, нелегальную продукцию изготовил 34-летний житель Молодечненского района, который занимался личным подсобным хозяйством. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона.

Общий объем обнаруженного спиртного составил около 2500 литров. Сейчас правоохранители проводят проверку, назначена экспертиза.

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