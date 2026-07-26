«Я наконец-то нашла его!»
- 26.07.2026, 22:17
Как лучшие друзья обнаружили, что они — брат и сестра.
Дэйв Грин и Андреа Эрмстон оба работали в аэропорту Манчестера. Познакомившись, они на удивление быстро подружились и понимали друг друга с полуслова — но всё встало на свои места, когда они узнали правду, пишет ВВС.
Они познакомились в 2005 году. Дейв руководил автостанцией в аэропорту, Андреа занималась обслуживанием торговых автоматов. За два года они стали близкими друзьями, переписывались и созванивались в свободное от работы время.
Однажды во время телефонного разговора Дейв рассказал Андреа, что в детстве был усыновлен, а его имя при рождении было Стюарт Праудлав.
«Я словно окаменела и на минуту замолчала», — вспоминает Андреа.
Ее девичья фамилия была Праудлав, и она знала, что у нее есть старший брат, которого отдали на усыновление другим людям еще до ее рождения.
«Это не очень распространенная фамилия, я не встречала ее ни у кого, кроме наших родственников. Это должен был быть он!» — рассказывает она.
Андреа сразу позвонила своей матери, Сьюзен, чтобы уточнить дату рождения брата. Все совпало: 24 марта 1966 года.
Она тут же перезвонила Дейву.
«Я сказала: «Это должен быть ты, это должен быть ты! Мне нужно тебя увидеть» и поехала за ним», — рассказывает Андреа Би-би-си.
«Я дрожала, я просто дрожала, мое сердце колотилось, — говорит она. — Я наконец-то нашла его! Это невероятно».
Встретившись, они поехали к дому Сьюзен, их матери, и Дейв тут же понял, что они едут маршрутом, по которому он водил автобус до того, как стал менеджером автобусной станции. Не зная того, он постоянно проезжал мимо дома своей матери и мимо школы, где училась сестра. Его биологическая, кровная семья была ближе, чем он думал.
По словам Сьюзен, момент встречи с Дейвом ощущался как что-то нереальное.
«Было много слез. Потом мы все обнялись, — рассказывает Андреа. — Я не могла поверить, что мой брат и моя мама встретились, это было потрясающе».
Сьюзен рассказывала ей о том, что у нее есть брат, еще в детстве. Она говорила, что его отдали на усыновление, и он попал к прекрасной женщине, которая не могла иметь собственных детей.
«Мне тогда сразу же захотелось пойти и позвонить ему, чтобы мы могли поиграть», — вспоминает Андреа.
«Я спросила, можем ли мы пойти и забрать его. Мама объяснила, что так это не работает, поэтому я пообещала ей, что однажды найду его для нее».
Сьюзен говорила ей, что пыталась найти сына с помощью Армии спасения, но безуспешно.
И вот они наконец-то воссоединились.
«Она хотела этого, сколько я себя помню, — говорит Андреа. — Так что да, я выполнила то, что ей обещала».
На каминной полке в доме Сьюзен стояла фотография Дейва в младенчестве. Его приемные родители отправили ей этот снимок через несколько дней после усыновления. Эта же фотография висела и в доме приемных родителей Дейва.
О том, что он усыновлен, Дейв узнал в 10 лет, приемные родители показали ему документы. По его словам, у него было очень счастливое детство, и желания разыскать биологическую мать у него не возникало.
«Я не чувствовал, что должен искать или что у меня какие-то неразрешенные вопросы», — добавляет он.
«Выигрыш в лотерею»
Для всех троих встреча стала поворотным моментом в жизни.
«В то время в моей жизни было очень мало позитива, а потом я узнал, что моя лучшая подруга — моя сестра, — говорит Дейв. — Я нашел свою биологическую мать и смог сделать ее по-настоящему счастливой. И я нашел семью, о существовании которой раньше даже не подозревал».
Сьюзен недавно умерла, но, по словам Дейва и Андреа, они рады, что она успела воссоединиться с сыном.
«Она так отчаянно хотела найти тебя, чтобы убедиться, что у тебя была действительно хорошая жизнь», — говорит Андреа брату.
Для нее воссоединение семьи стало моментом радости пополам с грустью. Она мечтала найти брата много лет.
«К сожалению, мои мама и папа расстались, и мне пришлось пережить много тяжелых моментов, зная, что где-то есть [брат], но я не знала [где именно]», — говорит она.
Брат и сестра перебрались в городок Кидсгроу, что в графстве Стаффордшир, и признаются, что радуются каждой минуте, проведенной вместе.
То, что с ними в итоге случилось, оба называют «выигрышем в лотерею».