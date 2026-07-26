В Москве настоящий переполох 26.07.2026, 22:29

Вокруг столицы РФ спешно возводят башни для систем ПВО «Панцирь».

Россия за последние два месяца построила вокруг Москвы около 24 новых башен, предназначенных для размещения комплексов противовоздушной обороны «Панцирь». Расширение включает новое кольцо радиусом около 40 км, а также отдельные позиции возле стратегических объектов, сообщил OSINT-исследователь Jembob, изучивший новые спутниковые снимки. Координаты известных позиций, снимки и ссылки на источники собраны на интерактивной карте журналиста «Радио Свобода» Марка Крутова, на которую ссылается исследователь, пишет The Insider.

По подсчетам исследователя, теперь в пределах 50 км от Москвы находятся около 79 башен для «Панцирей», а еще 8 или 9 расположены дальше. Кроме того, вокруг столицы оборудованы около 30 наземных рамп, включая пять двойных позиций, а на крышах московских зданий размещены три или четыре комплекса «Панцирь-СМД». Вместе с ними Jembob насчитал около 125 известных позиций ближней противовоздушной обороны в Москве и Подмосковье.

Этот подсчет относится к подготовленным позициям, а не обязательно к числу комплексов, одновременно развернутых на них. На интерактивной карте Марка Крутова объекты разделены по типу и степени подтверждения: часть позиций подтверждена снимками высокого разрешения, часть пока остается предполагаемой.

Все 44 башни, которые Jembob относит к новому кольцу, подтверждены спутниковыми снимками высокого разрешения. Всего же в пределах 50 км от Москвы исследователь насчитал около 79 башен: помимо этого кольца, в подсчет входят позиции других линий обороны и отдельные объекты. По меньшей мере три новые башни построили непосредственно возле прежних наземных рамп. Исследователь предполагает, что старые позиции могут вывести из эксплуатации и заменить возвышенными площадками.

Помимо почти круговой линии обороны, отдельные позиции созданы возле стратегических объектов. Jembob упоминает московский нефтеперерабатывающий завод, аэропорт Внуково и резиденцию Владимира Путина. За пределами 50-километровой зоны несколько новых башен находятся менее чем в 4 км от крупных электрических подстанций. Исследователь считает, что их построили специально для защиты энергетической инфраструктуры.

Одновременно вокруг Москвы появились две новые площадки для комплексов С-400. В июне Jembob и журналист «Радио Свобода» Марк Крутов предположили, что одну из них строят на месте вырубки в парке Москворецкий в Кунцево. Площадь и форма расчищенного участка были сопоставимы с другими новыми позициями С-300 и С-400 возле столицы, однако окончательно назначение объекта пока не подтверждено.

В мае «Радио Свобода» сообщало, что вокруг Москвы начали создавать еще одно кольцо позиций ПВО, прежде всего для комплексов «Панцирь». Тогда журналисты при помощи OSINT-исследователей насчитали более 100 позиций вокруг столицы и отмечали, что часть новых объектов строят рядом с заброшенными базами советской системы С-25 «Беркут». Новые данные Jembob показывают, что строительство продолжилось: только за последние два месяца вокруг Москвы появились около 24 башен.

Весной «Радио Свобода» обнаружило семь новых башен для «Панцирей» вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае, после чего их общее число достигло 27. Jembob отдельно учитывает еще две башни на аэродроме Хотилово и у расположенного рядом склада боеприпасов. Он относит их к системе защиты резиденции и оценивает общее число связанных с ней башен в 29.

В конце июня и июле новые башни и рампы для комплексов ПВО появились также возле промышленных и инфраструктурных объектов. По данным Jembob, возле Рязанского НПЗ, вероятно, появились не менее трех новых башен, возле НПЗ в Кстово — две, возле Ярославского НПЗ — одна или две. Новые позиции он обнаружил также в районе Выборга, в том числе возле выхода газопровода «Северный поток — 1» к Балтийскому морю, в Усть-Луге и рядом с крупными электроподстанциями. По меньшей мере одна из трех новых рамп возле самарских НПЗ подтверждена спутниковыми снимками.

Jembob также отметил географическое различие: в изученных им районах северной части России новые башни строят массово, тогда как на юге для «Панцирей» чаще оборудуют земляные насыпи и только возле наиболее важных объектов.

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