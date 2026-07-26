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США и Украина хотят предложить России воздушное перемирие

  • 26.07.2026, 22:45
США и Украина хотят предложить России воздушное перемирие

В Кремле ответили.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют встретиться в Вашингтоне 28 июля. Накануне визита Зеленского украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе.

Об этом написало Reuters 24 июля со ссылкой на украинский источник.

Предложение о воздушном перемирии должны передать государству-агрессору РФ.

Собеседник издания отметил, что Украина уже обращалась к главе Кремля Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня. Эти предложения были отклонены.

Однако некоторые чиновники считают, что позиция Путина может смягчиться — на фоне давления на российскую экономику из-за украинских ударов по нефтяной инфраструктуре и логистике России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не будет комментировать информацию об обсуждении Украиной и США возможности прекращения воздушных атак. По словам Пескова, для этого «еще слишком рано».

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