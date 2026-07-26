Крымские АЗС перестали продавать бензин по уже купленным талонам 1 26.07.2026, 21:45

Топливо закончилось.

Жителям аннексированных Крыма и Севастополя не дали заправиться по талонам и топливным картам, купленным у местных сетей АЗС «ТЭС» и «АТАН», сообщает ForPost. В первой компании объяснили, что такие граждане и организации временно не обслуживаются из-за распоряжения «властей», исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. «Были введены ограничения главой республики Крым, что по талонам не реализуется бензин ни для юрлиц, ни для физлиц», — уточнили в «ТЭС». В свою очередь «АТАН» сослался на нехватку бензина.

При этом клиенты «ТЭС» в Крыму не могут получить деньги за неиспользованные талоны. В компании заявили, что в соответствии с законом «О защите прав потребителей» товар можно вернуть в течение 14 дней после покупки. В Севастополе для обладателей талонов «ТЭС» таких проблем нет, однако нужно заполнить форму обратной связи, указав контактные данные, литраж и приложив чек. В компании также заверили, что их талоны «бессрочные», поэтому ими можно будет воспользоваться после снятия ограничений. Держателям карт и талонов сети «АТАН» предлагается их вернуть или обменять по истечении срока годности на новые.

Ограничения на продажу топлива в Крыму начали вводить с конца мая из-за украинских ударов по путям снабжения и российским нефтяным объектам, приведших к дефициту. На полуострове действуют лимиты — в основном 20 литров на один бак. В Севастополе приобрести бензин можно преимущественно через систему QR-кодов, в Крыму свободная продажа работает только на отдельных АЗС.

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