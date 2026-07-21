Эта поездка может изменить настроения в США 4 Остап Ярыш

21.07.2026, 13:12

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Остап Ярыш

Фото: «Фейсбук»

В Украину приехала близкая соратница Трампа.

На фоне всех бурных событий в Украину прибыла Лора Лумер — одна из самых влиятельных блогеров и активисток в мире MAGA. Я уже писал о ней и её взглядах, поэтому не буду повторяться. Напомню лишь, что аудитория Лумер превышает два миллиона человек, к ней прислушивается Дональд Трамп, а сама блогер оказывала прямое влияние на некоторые ключевые решения, принимавшиеся в Овальном кабинете.

Так вот, до недавнего времени Лора Лумер, как и многие ультраконсервативные американские блогеры, распространяла антиукраинскую риторику. В феврале 2024 года она писала: «Мне действительно не нравится Украина. Я там никогда не была. Но на ум не приходит ничего хорошего, когда я думаю об Украине. Зато у меня нет ни малейшего негативного чувства по отношению к России». Кроме того, она утверждала, что в Украине полно нацистов, выступала против предоставления помощи и всё в таком духе.

Недавно Лумер заявила, что стала жертвой российской пропаганды.

Недавно Лумер заявила, что стала жертвой российской пропаганды и что отныне она — «официально за Украину». Сегодня ее риторика действительно кардинально отличается. «Я только что прибыла в Украину. Добраться сюда было невероятно сложно из-за российских террористов, которые закрыли воздушное пространство, — написала Лумер по прибытии в Киев. — Я хочу увидеть Украину своими глазами. Я попытаюсь найти подтверждение той пропаганде, которой меня пичкали. И если я этого не найду, то расскажу об этом всем, чтобы и они могли приехать сюда и увидеть правду».

Для многих новость о приезде Лумер стала неожиданностью, однако ее визит готовился уже некоторое время — интерес особенно возрос после того, как в прошлом месяце Одессу и Киев посетил ее напарник. По итогам поездки Лора Лумер планирует подготовить специальный выпуск подкаста. Мне известно о нескольких весьма интересных встречах, запланированных у нее и ее команды, поэтому надеюсь, что американских сторонников движения MAGA ждет действительно качественный контент. Но подкаст — это лишь часть дела.

Уже в первый день поездки Лумер опубликовала серию постов, которые в общей сложности набрали более полутора миллионов просмотров в Твиттере. В них она пишет о том, как Россия вместе с Китаем вмешивается в американские выборы; о том, как Россия убивает представителей религиозных меньшинств, не принадлежащих к РПЦ; как Россия похитила тысячи украинских детей; как Россия помогает Ирану убивать граждан США и поддерживает режим, желающий смерти Дональду Трампу. Словом, о темах, которые находят особый отклик у консервативной аудитории.

В американских СМИ предостаточно информации об этом, однако на площадках блогеров, поддерживающих движение MAGA, её не хватало. Похоже, Лора Лумер полна решимости это изменить. «Я с нетерпением жду возможности показать миллионам сторонников Трампа и всем американцам, насколько жестока Россия, — написала блогер. — И объяснить, почему США могут стать следующей мишенью, если мы не очнемся».

Что ж, мы тоже с нетерпением ждём.

Остап Ярыш, «Фейсбук»

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