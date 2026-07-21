Атаки на танкеры вынудили Казахстан остановить прокачку нефти к Черному морю 21.07.2026, 16:52

Терминал может прекратить прием нефти уже сегодня.

Казахстан намерен временно прекратить прокачку нефти по трубопроводу к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске после серии атак на нефтяные танкеры в Черном море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника (перевод — сайт Charter97.org).

По их данным, терминал может прекратить прием нефти уже во вторник. Причиной называют растущие опасения судоходных компаний, которые не хотят направлять свои суда к району, где в последние дни произошли атаки.

Если приостановка сохранится до конца недели, Казахстан, вероятно, будет вынужден сократить добычу нефти, считают источники агентства. КТК является главным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, обеспечивая ее поставки на мировые рынки.

«Терминал перестанет принимать нефть уже во вторник», — пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума отказалась комментировать информацию.

Ранее представители украинских военных сообщали о поражении нескольких неназванных нефтяных танкеров в Черном море. По данным Bloomberg, за последние дни вблизи терминала КТК были атакованы несколько судов.

Несмотря на то что терминал расположен на территории России, экспорт нефти по системе КТК не подпадает под западные санкции. Перебои в работе этого маршрута способны повлиять не только на нефтяную отрасль Казахстана, но и на поставки сырья на мировой рынок.

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