«Беспрецедентно»: удары ВСУ стали крупнейшей морской войной почти за полвека 1 15.07.2026, 11:54

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Мы никогда не видели таких концентрированных ударов в целом мире.

Масштабы атак на российские суда в Азовском, а теперь и в Черном море, напоминают «танкерную войну» между Ираном и Ираком в 1980-е годы, когда две нефтедобывающие страны пытались лишить друг друга средств к существованию.

За девять дней, закончившихся во вторник, украинские дроны атаковали 116 российских судов. Как сообщил Financial Times старший аналитик агентства по морской безопасности Ambrey Томас Алекса, темп атак превысил показатели времен ирано-иракской войны, когда за семь лет было зафиксировано более 450 нападений.

«Мне не хватает слов, чтобы выразить, насколько это беспрецедентно, — прокомментировал он. — Мы никогда не видели таких концентрированных ударов в целом мире».

Украинские дроны в основном бьют по рулевым рубкам или трубопроводам, по которым жидкие грузы закачиваются в бортовые резервуары. В результате корабли не идут ко дну (танкеры, например, изначально спроектированы так, чтобы держаться на плаву даже при значительных повреждениях), однако теряют способность передвигаться. Восстановление систем управления может занять долгое время, а поврежденные суда приходится отправлять в доки на ремонт — причем, судя по всему, не в Азовском море, поскольку оно фактически перешло под контроль Сил беспилотных систем (СБС) Украины.

По словам Алексы, речь идет об очень прицельных ударах, и потенциально это крайне смертоносная кампания.

Как заявил в понедельник Генштаб ВСУ, уничтоженные в Азовском море танкеры перевозили нефть и нефтепродукты из России в обход международных санкций, а паромы обеспечивали военную логистику и переброску грузов для вооруженных сил России. Сухогрузы и буксиры, по данным Генштаба, доставляли военные грузы, технику и материально-технические средства, участвуя в морской логистике российской армии.

Командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что силы интенсивно уничтожают российский теневой флот в Азовском море, перерезая пути снабжения Крыма и военной группировки в оккупированных областях Украины. По его словам, перевалочная инфраструктура полуострова получает удары каждую ночь, движение по Керченскому проливу прекращено, а выгрузка ограничена до минимума.

Ирано-иракская война, начавшаяся после исламской революции в Иране, длилась с 1980 по 1988 год. Стороны начали нападать на суда друг друга, перевозившие нефть, еще в 1981 году, однако основная фаза «танкерной войны» пришлась на 1984–1988 годы: Ирак наносил удары с помощью французских самолетов, а Иран отвечал атаками с использованием авиации, кораблей и морских мин — в том числе против судов стран Персидского залива, поддерживавших Ирак.

В среду Бровди объявил, что СБС начали системную кампанию ударов по транспортным судам в Черном море. По его словам, в ночь на 15 июля дроны атаковали там 20 судов, включая 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир.

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