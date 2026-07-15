«15 лет пытается уехать» 15.07.2026, 12:14

2,030

В Минске обсуждают загадочного продавца парфюма из багажника Mercedes.

В Threads набирает популярность пост о мужчине, который уже не первый месяц продает парфюмерию прямо из багажника автомобиля на парковках в Минске. Автор публикации утверждает, что продавец выдает поддельные духи за оригинальные и рассказывает покупателям одну и ту же историю.

По словам пользователя, чаще всего мужчину можно встретить на парковке ТЦ «Замок». Он приезжает на Mercedes и предлагает приобрести якобы оригинальный парфюм «в два раза дешевле».

— Задвигает историю о том, что он успешный предприниматель, но ему срочно нужно покинуть страну, поэтому распродает остатки партии прямо из багажника. Будьте бдительны, — написал автор поста.

В комментариях многие минчане утверждают, что тоже встречали этого продавца — причем, по их словам, уже не первый год.

«Были у него и посуда, и электроинструмент, и парфюм — много чего было. Лет 15 он уже пытается уехать из страны», — иронизирует один из пользователей.

Другие пишут, что видели мужчину возле Green в Каменной Горке, на площади Победы, а также на Зыбицкой, где он якобы предлагает парфюм отдыхающим.

«Мне еще года полтора назад впаривал возле Green на Каменной Горке», — рассказал один из комментаторов.

«Да, мне предлагал в „Замке“ на парковке посмотреть его парфюм. Я сразу испугалась и ушла», — поделилась другая пользовательница.

Еще один комментарий оставил аккаунт, посвященный борьбе с поддельной парфюмерией:

«Этот чел весь Минск шерстит постоянно. Еще на Зыбицкой толкает подделки нетрезвым отдыхающим».

Официальной информации о каких-либо заявлениях в милицию или проверках в отношении этого продавца пока нет. Если вы покупаете парфюмерию с рук, стоит помнить, что проверить ее происхождение и подлинность в таких случаях практически невозможно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com