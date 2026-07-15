Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев

15.07.2026, 8:53

Игорь Волобуев

Как Россия потеряла европейский рынок и не смогла найти ему замену.

Есть разница между тем, чтобы потерять рынок, и тем, чтобы потерять статус. Российская газовая отрасль столкнулась и с тем, и с другим одновременно, но именно второе окажется труднее обратить вспять.

До 2022 года «Газпром» был не просто экспортером: трубопроводный газ служил инструментом политического влияния на Европу и одним из столпов федерального бюджета. Сегодня, по имеющимся оценкам, эта модель демонтирована — и не временно, а необратимо, — а попытки построить ей замену на востоке и на рынке сжиженного газа наталкиваются на пределы, которые России не подконтрольны.

Утраченная монополия

До полномасштабного вторжения России в Украину «Газпром» обеспечивал до 40% трубопроводного импорта Европейского Союза, а совокупный экспорт газа достигал порядка 180 млрд кубометров в год. Это была не просто коммерческая позиция, но еще и рычаг, позволявший Москве вести внешнюю политику с позиции силы, а Европе временами приходилось считаться с этим рычагом при принятии собственных энергетических решений. Действовавшие СПГ-проекты, прежде всего «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», дополняли трубопроводную модель, открывая доступ к глобальному рынку без жесткой привязки к фиксированной инфраструктуре.

К 2025 году совокупный экспорт российского газа сократился до 124,7 млрд кубометров, а доля России в трубопроводном импорте Евросоюза упала с 40% в 2021 году до 6% в 2025-м. Причины хорошо известны и не сводятся к одному фактору: диверсификация источников поставок в Европе, повреждение газопроводов «Северный поток», а также осознанный политический отказ Евросоюза от российского газа как категории риска. Важно, что процесс носит необратимый характер — не потому, что нельзя восстановить трубу физически, а потому, что доверие к России как к надежному поставщику разрушено политически, а не технически, и именно поэтому его нельзя вернуть переговорами.

Восточный разворот, который не состоялся

Попытки компенсировать потерю европейского рынка за счет Китая пока не принесли результата, сопоставимого по выручке. «Сила Сибири» вышла на проектную мощность лишь в 38 млрд кубометров в год — величина, которой заведомо недостаточно, чтобы замещать утраченные европейские объёмы, измерявшиеся десятками миллиардов кубометров ежегодно.

Показательнее другое: проект «Сила Сибири–2», который в Москве публично преподносился как стратегический прорыв, не воплощается. В сентябре 2025 года «Газпром» и китайская CNPC подписали меморандум, названный «юридически обязывающим», но по данным нескольких аналитических центров, отслеживающих переговоры, коммерческое соглашение так и не достигнуто. По оценке связанного с российскими деловыми кругами Института энергетики и финансов, переговоры о реализации проекта «фактически заморожены по инициативе китайской стороны» — хотя техническая и проектная документация давно готова. Пекин настаивает на цене, близкой к внутрироссийской, и на существенно более мягких условиях «бери или плати», чем по договору о первой «Силе Сибири». Даже визит Путина в Китай в 2026 году, совпавший с блокадой Ормузского пролива и всплеском мировых цен на энергоносители — то есть в момент, теоретически наиболее выгодный для России, — не привел к подписанию контракта. Это симптоматично: чем более зависимой от единственного покупателя становится Москва, тем меньше стимулов у этого покупателя торопиться.

СПГ: последний рубеж, который тоже сдается

В отличие от трубопроводного газа, российский сжиженный природный газ долгое время оставался относительно свободным от санкционных ограничений и продолжал приносить валютную выручку. В 2025 году и начале 2026-го Евросоюз закупал почти 49% всего российского СПГ, что составляло до 20% совокупного импорта СПГ в ЕС; основными хабами выступали порты Франции, Испании и Бельгии. Для лидера российского СПГ-рынка «Новатэка» и отрасли в целом этот канал оставался, по существу, последним крупным источником валютной выручки в премиальной юрисдикции.

Именно этот канал сейчас и закрывается — поэтапно, но необратимо. Регламент REPowerEU, переведший санкционные меры в постоянное европейское законодательство, установил запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а с 1 января 2027 года вступает в силу запрет на долгосрочные контракты и на перевалку российского СПГ через европейские порты. Для трубопроводного газа сопоставимые сроки — середина 2026 и осень 2027 годов соответственно. Главным бенефициаром образовавшейся ниши, по имеющимся прогнозам, станут США, способные к 2026 году обеспечить до 66% европейского импорта СПГ.

Технологическая стагнация

Отсутствие собственных эффективных технологий сжижения газа и зависимость от иностранных поставщиков создали для отрасли проблему, которую невозможно решить объявлением о новом проекте. «Новатэк» вынужден отложить строительство третьей линии завода «Арктик СПГ–2» и заморозить проект «Мурманский СПГ». В отсутствие доступа к западным турбинам, теплообменникам и специализированным танкерам государственная цель — довести долю России на мировом рынке СПГ до 20% к 2030 году — стала практически неосуществимой; отрасль вошла в фазу стагнации и технологической деградации.

Нагляднее всего это видно на примере логистики. Российский СПГ, особенно с арктических проектов, критически зависит от специализированных танкеров ледового класса Arc7. Санкции против «Арктик СПГ–2» вынудили иностранных партнеров выйти из проекта, что создало острый дефицит судов такого класса. В ответ Москва прибегла к формированию так называемого теневого флота — судов, приобретаемых через посреднические структуры на вторичном рынке и переоформляемых под удобные флаги. По данным морских аналитиков, в 2026 году к этому флоту добавилось не менее шести танкеров-газовозов, включая переименованные Orion, Kosmos, Merkuriy, Luch и Avacha — устаревшие суда возрастом около двадцати лет, приобретенные незадолго до ввода в строй под перевозку продукции «Арктик СПГ–2».

Западные страны переходят от общих санкционных пакетов к точечной работе именно с этим флотом. В июне 2026 года Великобритания впервые ввела адресные санкции против четырех танкеров-газовозов, лишив их страхового покрытия, доступа к портам и возможности технического обслуживания. Опыт применения аналогичных мер в нефтяном секторе показывает, к чему это ведет: вынужденные простои судов, необходимость операций перевалки «борт-в-борт» вдали от портов и существенное удорожание логистики. Параллельно обсуждаемый 21-й пакет санкций Евросоюза предполагает прямой запрет на продажу Москве новых газовозов — то есть западные регуляторы пытаются перекрыть не только эксплуатацию уже приобретённого флота, но и сам канал его пополнения.

Переориентация на Азию и цена одностороннего партнерства

После фактической потери европейского рынка Москва вынуждена перенаправлять основные поставки СПГ в Азию, где доминирующим и, по существу, единственным крупным покупателем остается Китай. Несмотря на строительство терминала в Лункоу для приема продукции «Арктик СПГ–2», реальные поставки остаются скромными — порядка 2,6 млн тонн в год при проектной мощности завода в 19,8 млн тонн. Китай приобретает российский газ с существенным дисконтом, что усиливает одностороннюю зависимость России от контрагента, способного диктовать условия сделки практически без ограничений.

Полный запрет Евросоюза на импорт российского СПГ, вступающий в силу с 2027 года, в сочетании с адресными санкциями против танкерного флота оставляет российской газовой отрасли крайне узкое пространство для маневра. Россия добровольно демонтировала собственную трубопроводную монополию в Европе и теперь последовательно теряет позиции в сегменте СПГ. Вместо стабильных поступлений в евро и долларах отрасль все активнее переходит на расчеты в юанях и бартерные механизмы — что само по себе означает заметное снижение качества валютной выручки, даже если ее номинальная стоимость частично сохраняется.

Мишень в тире

7 июля украинские беспилотники впервые атаковали компрессорную станцию (КС) «Краснодарская», которая входит в инфраструктуру поставок газа по газопроводу «Голубой поток» через Черное море в Турцию.

Удар можно расценивать как сигнал Москве, что если атаки на гражданскую инфраструктуру не прекратятся, Россия может лишиться трубопроводного экспорта газа.

Сейчас весь экспорт российского природного газа идет по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток»: в 2025 году прокачано 18,1 млрд кубометров в Южную и Юго-Восточную Европу транзитом через Турцию и 21,2 млрд кубометров непосредственно турецким потребителям. Перекачку газа по дну Черного моря по «Голубому потоку» осуществляет КС «Береговая», по «Турецкому потоку» — КС «Русская».

Украина уже продемонстрировала впечатляющие успехи в деле обнуления российской нефтепереработки с помощью дальнобойных ударов. Возможности российской ПВО противостоять украинским налетам оказались крайне неэффективны. Господство в небе явно за украинскими средствами поражения. И «Береговая», и «Русская» находятся всего в нескольких сотнях километров от украинской границы, что дополнительно повышает шансы украинских БПЛА расстрелять их как в тире.

Украина вполне способна уничтожить обе компрессорные станции. И тогда экспорт трубопроводного газа будет полностью остановлен. Финансовые потери составят несколько миллиардов долларов, а если удары продолжатся и не позволят восстановить работу обеих компрессорных станций, цена вопроса достигнет 13,5-14,5 млрд долларов – именно в такую сумму оценивается заработок России в 2025 году от продажи 39,3 млрд кубометров газа по черноморским газопроводам.

Что касается быстрого восстановления газоперекачивающих агрегатов, в условиях санкций сделать это даже при имеющемся уровне локализации производства турбин будет очень непросто.

Единственным сдерживающим фактором для отказа от поражения компрессорных может стать зависимость Турции от российского газа. Доля газа из России в общем потреблении Турции оценивается примерно в 40%. Предвидеть негативную реакцию Турции несложно. Но Украина уже не раз демонстрировала жесткую позицию в отстаивании жизненных интересов во время войны.

Так что если в Киеве решат, что пользы от лишения России газовых доходов будет больше, чем от испорченных отношений с Турцией, Украина пойдет на обнуление российского экспорта газа.

Что это означает для «энергетической сверхдержавы»

Из-за войны против Украины российская газовая промышленность потерпела стратегическое поражение — не в смысле разового провала, а в смысле утраты структурной позиции, которую практически невозможно восстановить в разумные сроки. Отрасль лишилась традиционного европейского рынка и не смогла эффективно компенсировать потерю переориентацией на Азию, прежде всего Китай, столкнулась с системными ограничениями в развитии сегмента сжиженного газа — техническими, санкционными и логистическими одновременно.

Переход от статуса энергетической сверхдержавы, диктовавшей условия на глобальном рынке, к положению изолированного поставщика сырья с ограниченным экспортным потенциалом, технологическим отставанием и существенно сократившимися валютными поступлениями будет иметь долгосрочные негативные последствия для российской экономики.

Тот случай, когда потеря рынка и потеря статуса совпадают: газ перестает быть инструментом влияния именно тогда, когда становится товаром, который приходится продавать на чужих условиях.

Игорь Волобуев, The Moscow Times

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