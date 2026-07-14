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ВСУ подожгли НПЗ «Газпромнефтехим Салават» в Башкортостане

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  • 14.07.2026, 7:52
  • 2,694
ВСУ подожгли НПЗ «Газпромнефтехим Салават» в Башкортостане

Прогремела серия взрывов.

Утром вторника, 14 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават Республики Башкортостан.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

По словам местных жителей, в районе предприятия прогремела серия взрывов, после чего на месте вспыхнул пожар.

Пожар в российском Салавате утром 14 июля
Фото: Русская служба BBC/Telegram

Как отмечает агентство, завод «Газпром нефтехим Салават» расположен примерно в 1400 км от контролируемого Украиной участка границы с Россией.

«Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших нефтехимических комплексов России. По данным российского издания The Moscow Times, в 2024 году завод переработал 7,2 миллиона тонн нефтяного сырья — это около 2,7% от общего объема нефтепереработки РФ.

В сентябре 2025 года НПЗ в Салавате дважды подвергся ударам украинских беспилотников. Тогда сообщалось о пожаре на установке первичной переработки. В то же время, по словам главы Башкортостана Радия

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