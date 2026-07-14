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Соболенко встретили в Минске с танцами и караваем

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  • 14.07.2026, 8:51
  • 1,318
Соболенко встретили в Минске с танцами и караваем
Арина Соболенко

Видеофакт.

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вместе со своим женихом Георгиосом Франгулисом и собакой по кличке Эш прилетели вчера в Минск.

На выходе из самолёта Соболенко встретили с караваем и солью. Народные песни и танцы свидетельствовали, что Арину в Беларуси очень ждали.

Сегодня Арина в школе, где училась переулок Козлова, 11, должна открыть корты. Начало в 15:00.

Также она встретится с болельщиками и журналистами.

@firstandredcom 🔥 Арина, ты дома! Самолет с первой ракеткой мира, ее женихом Георгиосом Франгулисом и питомцем Эшем приземлился в Минске. Народные песни и танцы, традиционный каравай с солью — Арину в Беларуси очень ждали ❤️ #firstandred #tennis #теннис #соболенко #спорт ♬ оригинальный звук - FIRST&RED

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