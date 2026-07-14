Соболенко встретили в Минске с танцами и караваем 2 14.07.2026, 8:51

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Арина Соболенко

Видеофакт.

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вместе со своим женихом Георгиосом Франгулисом и собакой по кличке Эш прилетели вчера в Минск.

На выходе из самолёта Соболенко встретили с караваем и солью. Народные песни и танцы свидетельствовали, что Арину в Беларуси очень ждали.

Сегодня Арина в школе, где училась переулок Козлова, 11, должна открыть корты. Начало в 15:00.

Также она встретится с болельщиками и журналистами.

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