Соболенко встретили в Минске с танцами и караваем

Соболенко встретили в Минске с танцами и караваем2
- 14.07.2026, 8:51
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Видеофакт.
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вместе со своим женихом Георгиосом Франгулисом и собакой по кличке Эш прилетели вчера в Минск.
На выходе из самолёта Соболенко встретили с караваем и солью. Народные песни и танцы свидетельствовали, что Арину в Беларуси очень ждали.
Сегодня Арина в школе, где училась переулок Козлова, 11, должна открыть корты. Начало в 15:00.
Также она встретится с болельщиками и журналистами.
@firstandredcom 🔥 Арина, ты дома! Самолет с первой ракеткой мира, ее женихом Георгиосом Франгулисом и питомцем Эшем приземлился в Минске. Народные песни и танцы, традиционный каравай с солью — Арину в Беларуси очень ждали ❤️ #firstandred #tennis #теннис #соболенко #спорт ♬ оригинальный звук - FIRST&RED