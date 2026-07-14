О настроениях в Москве 1 Алексей Копытько

14.07.2026, 9:02

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Алексей Копытько

Зачем Кремль показал олигарха Мельниченко.

Катится вал реакций на перфоманс российского олигарха Андрея Мельниченко в The Economist. Думаю, инициаторы и исполнители публикации уже сами диву даются, зачем на самом деле они это сделали, так много вариантов им предложили.

Как по — мне не конкретизирован еще один.

Мельниченко — это анти-Ходорковский. Обозначена опция: хотите говорить о будущем сосуществовании с Россией не с силовиками, но с прагматиками — вот вам олигарх с условно человеческим лицом.

Абрамович — символ того, что было до Путина и при Путине. Дмитриев действует в амплуа «будущее с Путиным и после него». Но сам по себе как фигура воспринимается плохо. У Ходорковского явный человеческий мотив посмотреть, что будет после Путина. Тем более, что говорит он вещи, которые европейцам удобно слышать.

Ну, вот на это поле выдвигают еще одну фигуру. Как она сыграет — покажет время. Если успешно — табор зарубежных хороших русских либо аннигилируется от безысходности, либо откочует к новому центру притяжения.

Сам факт международной презентации еще одного «плохого русского» — это любопытно, дополнит композицию.

А чтобы остальные созерцатели инцидента с Мельниченко не сильно много себе додумывали, 11 июля по случаю своего 75-летия дал интервью предводитель клуба злых кремлевских дедушек — Николай Патрушев. В контексте происходящего выглядело оно максимально комично.

Патрушев (в качестве главы Морской коллегии) много рассуждал на тему мощи российского флота. Записали его, скорее всего, несколькими днями раньше, но выдали в эфир в момент, когда добрые дроны де-факто заблокировали Дон и Азов. Ввиду чего он выглядел как явный маразматик.

Но все ключевые тезисы он проговорил. И о нацистских нацистах в Европе, и об условно-позитивном Трампе, и о Путине — хранителе России. То есть, вы, конечно, рассматривайте молодых и перспективных, но помните, что костлявая рука опытных злых дедушек никуда не девается.

Я уже упоминал, что динамика настроений «плохих русских» и маневры в данной сфере — это важный индикатор. Пока просто наблюдаем.

Что касается настроения дорогих россиян, оно таково: они больше встревожены, но по-прежнему любят Путина, одобряют войну и не связывают с ней обрушившиеся проблемы.

На днях российские социологические компании ФОМ и Левада-центр опубликовали некоторые данные об ощущениях граждан.

ФОМ показывает, что в середине апреля 2026 года сравнялось число россиян в тревожном настроении и в спокойном, после чего количество тревожных начало расти и сейчас составляет 54% (против 38% спокойных). Тревожность подросла в июне.

Левада также показывает, что в июне подросло число лиц, испытывающих «раздражение, страх, тоску…» (с 22% до 29%). Так плохо не было уже 2,5 года.

То есть, вроде как что-то происходит. Но что? Что случилось?

Самыми запоминающимися событиями месяца респонденты Левады назвали атаки дронов (24%) и проблемы с бензином (22%). При этом просто «СВО» отметили 7%, а «успехи СВО» — 1%.

У ФОМ «СВО» выделили 33%, причём 18% отметили атаки по Украине, а 13% — атаки по РФ. Бензином озаботились 20%.

При этом ФОМ отмечает небольшой рост протестных настроений. Характерно, что россияне подозревают в готовности выйти на акции протеста 65% сограждан, при это только 14% сознаётся, что готовы выйти сами, 78% отрицают такие намерения.

По данным ФОМ, одобрение Путина за год снизилось с 79% до 71%, доверие к нему — с 78% до 69%. Левада показывает снижение одобрения с 84% до 74%.

На этом фоне, по данным Левады 67% в июне поддерживали действия российских войск в Украине, явно не поддерживали — 11%. И тут же 64% формально склонны к переговорам, а 29% выступают за продолжение войны.

29% дорогих россиян готовы оправдать ядерный удар по Украине.

Как воспринимать эти цифры? Да, нужно сделать все оговорки на тему качества российской социологии. Тем не менее, эти цифры показывают публично в самой России.

При желании в них можно увидеть, с одной стороны, тенденцию к росту недовольства. С другой стороны, микроскопических характер этого роста.

То есть, дорогие россияне в массе до сих пор не пришли к мысли, что для избавления от тревог и проблем надо закончить войну. А среди тех, кто выступает за переговоры, многие понимают под «переговорами» принятие Украиной российского ультиматума.

Одним словом, надо продолжать работу по принуждению к адекватности и правильной конвертации опасений.

Что должны усвоить дорогие россияне.

Самый высокий уровень одобрения происходящего в РФ — в Москве 72% (против 52% в среднем по России).

Также в Москве:

— больше всего любят Путина — 82% (среднее — 74%)

— больше всего одобряют действия российских войск в Украине — 78% (среднее 67%)

— больше всех хотят продолжения войны — 55% (среднее — 29%).

Единственное, в чем дорогие москвичи консервативны — это в одобрении ядерного удара по Украине — 27%. Ибо осознают, что являются главной целью всех ответных ударов.

Итого. Воспитательные меры несколько активизируют российское население. Но эту энергию нужно конвертировать в правильное — антивоенное — русло. Особо подчеркивая, что источник войны — не только Путин, а масса людей, которые не чувствуют на себе негатив от войны. В частности — вся Москва.

Вот таких людей в своем окружении должны выявлять и воспитывать сами россияне.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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