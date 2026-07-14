О чем забыл рассказать Лукашенко 14.07.2026, 9:29

Диктатор лукавил во время поездки в Шкловский район.

Кто закончил неделю в Александрии, тот начал неделю с рабочей поездки в Шкловский район. Там, на малой родине, как раз закончили реконструкцию «комплекса зданий ремонтных мастерских». Так что Лукашенко прошелся по новеньким ангарам и высказался по злободневным темам. Если кратко: людей не хватает, мигрантам из Узбекистана быть, а топить надо пеллетами и дровами, пишет planbmedia.io.

Образцовый образец

Лукашенко отметил, что в райагросервисах, подобных Шкловскому, нужно обслуживать всю технику не только отечественую. Соответственно, нужно иметь запас необходимых запчастей, отработанную схему выполнения работ и, конечно, «приемлемые цены на услуги».

«Цены должны быть под контролем как минимум председателя райисполкома. Цены должны быть не убыточные», — сказал Лукашенко. Вот так сразу — слабый бизнес-стимул. Ведь не убыточный — не значит прибыльный.

Он признал, что шкловский проект пока — только очередной образец «как надо», сделанный ресурсами его Управделами и всей страной. Дело за малым: этот «подарок для района» растиражировать в масштабах страны.

И заодно — раздобыть кадры. Лукашенко заявил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи — готовность техники и наличие грамотных механизаторов. «Я думаю, уже на каждый комбайн по одному механизатору, а то и по два», — потребовал он.

«По каждому комбайну фамилия, имя, отчество механизаторов», — заверил министр сельского хозяйства Юрий Горлов.

«То же самое и на кормоуборочный комбайн, на трактор. На энергонасыщенную технику должны быть толковые люди. И на той технике (менее мощной), она непростая. Но это — главное», — настаивал Лукашенко.

Узбекистан-Беларусь, с приветом

Затронул он и тему привлечения в Беларусь трудовых мигрантов, признав, что обсуждал ее недавно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лукашенко заверил, что в Беларуси готовы принимать на работу граждан этой страны.

Мол, в этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности. «Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. Сейчас мы вели переговоры с Шавкатом Мирзиёевым. В Узбекистане проблема с трудоустройством людей. Я ему предложил. У нас есть система: посольство определяет в первом приближении, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель должен определить, сколько ему надо человек, по каким специальностям. И он выбирает себе», — сказал он.

Лукашенко уверен, что люди из Узбекистана с удовольствием едут работать в Беларусь. «В ближайшее время целая партия, около 200 человек, готовы к нам приехать сюда. Пока для Витебской области. Потому что там вообще людей мало. Надо посмотреть юго-восток Могилевской области: сколько надо людей, какие, — сказал он. — Не надо кучковать в одном месте. Они должны быть рассредоточены. Нам везде нужны люди».

Куда девались белорусы, и почему в стране «вообще людей мало», Лукашенко не уточнил. Но сказал, что Беларусь готова рассматривать варианты с дополнительной подготовкой и обучением таких кадров уже в стране. «Но желательно семьями. Когда семейный человек приезжает, нам это неплохо. Люди нужны будут. И нам они очень нужны», — подчеркнул он.

Родите нам, пожалуйста

Тут Лукашенко не соврал. Правда, не совсем понятно, можно ли рассчитывать на массовый приезд граждан Узбекистана. Уровень безработицы в Узбекистане составляет около 4,8%, что не очень высоко. При этом средняя номинальная зарплата по стране достигает 560 долларов, а в Ташкенте — около 880 долларов. Так что дешево привлечь квалифицированных специалистов вряд ли получится.

Хотя вот про семьи Лукашенко сказал хорошо. У него самого коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) еле превысил 1 — это худший после воюющей Украины показатель в регионе. А вот в Узбекистане он держится на уровне 2,9 — 3,2 ребенка на женщину. Можно попробовать и эту проблему решить.

Не совсем понятно только, захотят ли трудовые мигранты размножаться в неволе. Власти Беларуси сразу оговорили, что привлечение рабочей силы будет идти под тщательным контролем, в том числе через систему МВД. «Должна быть система. Она у нас есть. Она мною определена. Только руководитель берет, и он за них несет ответственность, — сказал Лукашенко. — Порядок должен быть. Не должно быть чохом».

«Поэтому выборочно, целенаправленно. По одному, два, десять, двадцать человек. Сколько кому надо. Персональная ответственность. Помощники это будут держать на контроле, — добавил он. — Конечно, если бы все делали наши, белорусы, — благо. Но у нас порой не хватает людей, а порой не хотят работать. Без найма со стороны рабочей силы мы не обойдемся».

Не только про мигрантов

Лукашенко рассказал, что речь идет не только о привлечении трудовых мигрантов в АПК. Предложение, озвученное на переговорах, предполагает и сотрудничество в производстве продовольствия, включая инвестиции, с последующим экспортом в Узбекистан. Например, на базе Витебской области. «Приезжайте, обрабатывайте землю, платите налоги (все как положено), и мы вам продаем эту продукцию в Узбекистан. Стабильный быстрорастущий рынок — 40 млн человек. И мы готовы оттуда взять людей, — заявил он. — Говорю: пожалуйста, вкладывай в Витебскую область — мы ищем инвестора».

Глава Администрации Лукашенко Дмитрий Крутой сообщил, что в настоящее время на учете в Беларуси состоят 7 тыс. граждан Узбекистана, часть из которых уже работает в экономике. Но большое количество также студентов, которые обучаются в разных вузах. Власти рассчитывают, что многие из них в итоге останутся работать в Беларуси.

Лукашенко напомнил, что для таких людей надо создать должные условия для жизни — подобрать жилье, предоставить равные права с белорусскими гражданами.

Про последнее, правда, он зря вспомнил. С правами у беларуских граждан все сложно. Эти «права» — под тем самым контролем «в том числе через систему МВД». Хотя назначить одного министра ответственным и за выдавливание из страны белорусов, и за ввоз мигрантов — вполне в русле государственной логики.

Опять пеллеты

Напоследок Лукашенко прошелся и по топливной проблеме. Ему доложили, что котельная в агросервисе, который он сегодня посетил, работает на древесных пеллетах.

«Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты. Не берут (не покупают в Беларуси эту продукцию из-за санкций). Ну, как хотите. Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси», — сказал он.

Он подчеркнул, что в Беларуси огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать.

«Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива — только как резерв», — потребовал он. Арифметику перехода с дешевого для Беларуси российского природного газа на пеллеты, которыми он рассчитывал засыпать западные рынки, Лукашено не озвучил.

Про идею сделать Беларусь великой пеллетной державой мы писали тут. Она появилась у Лукашенко в конце 2010-х годов, когда стало понятно, что с деревообработкой что-то пошло не так. Состояла она в том, чтобы продавать пеллеты в Европу и богатеть. Под этот проект в Беларуси построили 67 пеллетных производств с установленной мощностью почти в 900 тысяч тонн пеллет в год.

Общую стоимость затрат на проект власти не разглашали. Возможно, потому что сами толком не смогли посчитать. Но строительство первых 13 производств обошлось почти в 150 миллионов рублей. В 2021 году в Европу даже успели поставить 570 тысяч тонн белорусских пеллет. Но потом, что-то пошло не так…

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