Украину и Молдову ждет «супервторник» 14.07.2026, 9:45

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Важный день для двух стран.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала 14 июля в Брюсселе «супервторником» в связи со сразу четырьмя межправительственными конференциями со странами-кандидатами – в том числе Украиной и Молдовой, которые ожидают открытия переговорного кластера 6.

Как сообщает «Европейская правда», об этом она заявила в комментариях для СМИ перед началом мероприятий.

Кос заявила, что 14 июля можно считать «супервторником для расширения», и это первый случай за более чем два десятилетия, когда в один день проходят сразу четыре межправительственные конференции со странами-кандидатами – Украиной, Молдовой, Черногорией и Албанией.

«Это наши „передовики". Для Молдовы и Украины мы откроем кластер 6 – по внешним отношениям обеих стран. Речь также идет о сотрудничестве в сфере обороны и противодействии гибридным угрозам. Обе страны будут вносить свой вклад в европейскую архитектуру безопасности», – отметила еврокомиссар.

Она также отметила, что Черногория закроет сразу ряд переговорных разделов с 18-го по 33-й.

Напомним, 10 июля послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера о вступлении Украины «Внешние отношения». Он должен стать вторым открытым переговорным кластером для Украины и Молдовы после ключевого кластера «Основы».

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