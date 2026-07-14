БРЦ: Китайские мотоциклы дешево поставлялись в РФ через Беларусь в военных целях 14.07.2026, 10:42

Иллюстративное фото: Michal Hudcovič / pexels.com

В схеме поставок участвовали компании, связанные с Шейманом,

Китайские мотоциклы попадали в РФ через Беларусь по заниженной минимум в 10 раз цене — в схеме поставок участвовали компании, зарегистрированные в Швейцарии и Гонконге, некоторые из них связаны с окружением приближенного к Лукашенко Виктора Шеймана, заявляет Белорусский расследовательский центр.

Такая схема могла не только сокращать таможенные платежи, но и создавать дополнительные преимущества китайским конкурентам «Мотовелозавода» на одном из его ключевых рынков сбыта, отметила автор расследования Светлана Яцкова.

При этом обращается внимание, что маршрут поставок выглядел нетипично: техника следовала не напрямую в Россию, а из Китая в Казахстан, затем в РФ, в Беларусь и снова в Россию. Именно в Беларуси мотоциклы проходили таможенное оформление, после чего вновь отправлялись на российский рынок.

- Согласно документам, которые мы получили, в ноябре 2025 года один из китайских производителей отправил в Беларусь около сотни таких эндуро-мотоциклов по 200 долларов каждый, — говорится в расследовании. — Месяцем ранее в страну ввезли партию мототехники общим весом более 15 тонн: средняя стоимость одного мотоцикла составила около 60 долларов. Еще в одной поставке 108 кроссовых мотоциклов вместе с комплектующими оформили менее чем за 9 тыс. долларов — около 80 долларов за единицу. За два года — с 2023-го по 2025-й — по такой схеме ввезли техники почти на 3 млн долларов.

Отмечается, что занижение стоимости техники позволяет сократить таможенные платежи и НДС, которые рассчитываются на основе заявленной стоимости товара.

БРЦ установил, что поставки проходили через белорусскую компанию «Брандсхандель», зарегистрированную в феврале 2023 года. Ее основатель и руководитель Андрей Феоктистов до этого почти десять лет работал в компаниях, связанных с окружением Шеймана, отмечает БРЦ. Еще раньше Феоктистов работал на «Мотовело».

«Почти половина нынешних сотрудников компании раньше работала в фирме «Глобалкастом». Обе компании в разное время были зарегистрированы по одному адресу на ул. Немига в Минске. Формально владелицами «Глобалкастома» были выпускница Академии искусств и одесская парикмахерша. Однако, как ранее установил БРЦ, выпускница в то время состояла в отношениях с Виктором Шейманом, а парикмахерша была женой племянника его первой супруги. «Глобалкастом», как теперь и «Брандсхандель», зарабатывал на оформлении импортных поставок через белорусскую таможню и минимизации таможенных платежей — в том числе в период, когда Шейман занимал должность управляющего делами президента», — пишет автор расследования.

После «Глобалкастома» часть его сотрудников перешла не только в «Брандсхандель», но и ранее в «Алексвит ЛТД», которая также минимум один раз выступала таможенным декларантом поставок «Брандсханделя». С 2021 по 2025 год она принадлежала бывшему зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси Сергею Борисюку. В день, когда Борисюк стал владельцем компании, ее директором назначили Кирилла Жукова — человека, ранее работавшего в структурах окружения Шеймана.

В расследовании отмечено, что схема с поставками китайских мотоциклов разворачивалась тогда, когда российский рынок переживал бурный рост. По данным отраслевой статистики, если в 2022 году в России продали около 15,5 тыс. новых мотоциклов, то к 2025 году — уже более 51 тыс.

Высказывается предположение, что одной из причин может быть полномасштабное вторжение в Украину: эксперты американского Института изучения войны обратили внимание, что эндуро, пригодные для езды по бездорожью, начали закупать для нужд российской армии. Кроме того, на фоне подорожания автомобилей россияне стали чаще выбирать мототехнику.

Минский мотовелозавод выпускает эндуро-мотоциклы, аналогичные тем, которые фигурируют в расследовании. Однако воспользоваться этим ростом спроса завод не смог. По данным государственных СМИ, в 2024 году он выпустил всего около 6 тыс. мотоциклов.

Вместо того чтобы укреплять позиции белорусского производителя на растущем рынке, на поставках китайских мотоциклов зарабатывали компании, связанные с окружением Виктора Шеймана, подчеркивается в расследовании.

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